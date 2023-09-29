İnstagram'a yapay zeka geliyor!

İnstagram iki yeni özelliğini duyurdu. Restyle ve Backdrop adındaki yeni uygulamalar sayesinde yapaya zeka, görselleri düzenleme ve çıkartma oluşturma üzerine kullanılacak. Teknoloji şirketleri yapay zeka destekli araçları piyasaya sürmeye devam ediyor. Meta'nın düzenlediği Connect etkinliğinde yeni görsel düzenleme ve çıkartma oluşturma özelliği kullanıcılara tanıtıldı.

Yakın bir zaman içerisinde artık kullanıcılar yapay zeka aracıyla fotoğraflarını düzenleyebilecek. Fotoğraflar yeniden şekillendirilebilecek ve arka plan odaklı programlama yapılabilecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yakında Instagram'a gelecek olan iki yeni özellik ‘Restyle’ ve ‘Backdrop’ ile fotoğraflarınızı dönüştürebilecek; hatta arkadaşlarınızla birlikte yapay zekâ tarafından oluşturulmuş görseller yaratabileceksiniz” ifadeleri kullanıldı