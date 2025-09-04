Instagram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor!

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik ve kişisel paylaşım deneyimini güçlendirecek önemli bir yeniliğe imza atıyor. Şirketin en son beta sürümünde keşfedilen bilgilere göre, Instagram'ın sevilen "Yakın Arkadaşlar" listesi özelliği, artık WhatsApp'ın durum güncellemelerine entegre ediliyor.

Kişiler paylaşımları farklı bir renkle görecek

Bu yeni işlev, kullanıcıların durum paylaşımlarını tüm rehberleriyle değil, sadece belirledikleri ve özel olarak oluşturdukları bir listeyle sınırlamasına olanak tanıyacak. Bu listeye eklenen kişiler, paylaşımların sadece kendilerine özel olduğunu belirten farklı bir renkle işaretlenmiş durum güncellemelerini görebilecek. Bu, özellikle daha samimi ve kişisel içeriklerin daha güvenli bir ortamda paylaşılmasını sağlayacak.

Listeye kişi ekleyip çıkarılabilecek

Kullanıcılar bu listeyi diledikleri gibi düzenleyebilecek, kişi ekleyip çıkarabilecek ve bu işlemler karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmeden tamamen gizli bir şekilde gerçekleşecek. Ayrıca, tüm WhatsApp içeriklerinde olduğu gibi bu paylaşımlar da uçtan uca şifreleme ile korunacak ve 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacak.