İnternet kullanmayanların oranı ‘tek’ hanede

Türkiye’de hiç internet kullanmayan­ların oranı geçen yıl yüzde 11,2 iken bu yıl yüzde 9,1 ile ilk defa tek ha­neye indi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025” verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de internet kullanım oranındaki artış sürüyor.

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş gru­bundaki bireylerde geçen yıl yüzde 88,8 iken bu yıl yüzde 90,9’a çıktı. Teknolojiye erişimin artmasıyla birlikte “hiç internet kullanmayanların” oranı da yıllar içerisin­de geriledi. Türkiye genelinde hiç internet kullanmayanların oranı, 2025’te yüzde 9,1 ile en düşük seviyesine ve ilk defa tek ha­neli oranlara geriledi. Hiç internet kullan­mayanların oranı geçen yıl yüzde 11,2 ola­rak tespit edilmişti. İnternet kullanmayan bireyler içerisinde kadınların oranının er­keklerin yaklaşık iki katı olduğu da görüldü. Hiç internet kullanmayan erkeklerin oranı 2025’te yüzde 6,4 olarak hesaplanırken, ka­dınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

En düşük kullanımı olan bölge bile ikiye katladı

Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sı­nıflandırması 1. Düzey’de 12 bölge yer alır­ken, bu sınıflamaya göre İstanbul, yüzde 96,5 ile en yüksek internet kullanım oranı­na sahip bölge oldu. Doğu Marmara yüzde 93,4, Batı Anadolu yüzde 91,8 ile genel kul­lanım oranının üzerindeki bölgeler arasın­da yer aldı.

Ortadoğu Anadolu ise yüzde 80,3 ile en düşük kullanım oranına sahip bölge olarak belirlendi. Son sırada olsa da bu bölgenin internet kullanım oranı 2015’te yüzde 40,2 iken, 10 yılda yaklaşık 2 katına çıktı. Orta­doğu Anadolu ile birlikte Batı Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karade­niz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de in­ternet kullanım oranı ülke genelindeki or­talamanın altında kaldı.

Hanelerin erişiminde ilk sırada İstanbul var

Hanelerde internet erişim oranı bu yıl ül­ke genelinde yüzde 96,2 olarak kayıtlara ge­çerken, İstanbul yüzde 98,3 erişimle yine ilk sırada yer aldı. Hanelerde internete erişim oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 92,8 ile Batı Karadeniz olarak tespit edildi.

Mobil kullanımda Avrupa lideri Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) raporuna göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri 127,2 milyar TL’yi aştı. Mobil abone sayısı 95 milyona yaklaşırken, Türkiye, 455 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde yaklaşık 3 milyon mobil abone numarasını taşıdı.