iPad Air, iPad Pro, Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard'un Türkiye fiyatı belli oldu

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Etkinliğin merkezinde ise yeni iPad modelleri yer aldı.

Şirket, iPad Air ve iPad Pro modellerinin daha güçlü ve iki farklı boyut seçeneğinden oluşan versiyonlarını tanıttı. İşte şirketin yeni ürünlerinin Türkiye fiyatları.

Yeni iPad Air ve iPad Pro Modelleri Türkiye'de Satışa Çıktı

iPad Air:

-Modeller: 11 inç ve 13 inç

-İşlemci: M2 çip

-Ön Kamera: Yatay konumda

-Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

-Renkler: Yeni mavi, yeni mor, Starlight ve Uzay Grisi

-Depolama: 128 GB'dan başlayan seçenekler

Fiyat:

-11 inç: 25.999 TL

-13 inç: 34.999 TL

iPad Pro:

-Modeller: 11 inç ve 13 inç

-İşlemci: M4 çip

-Ekran: Tandem OLED, 1000 nit SDR ve HDR parlaklık, 1600 nit maksimum -HDR parlaklık

-Kamera: Yatay kenara taşınmış 12 MP arka kamera

-Özellikler: LiDAR tarayıcı, dört stüdyo mikrofonu, adaptif TrueTone flaş

-Apple Pencil Pro ile geliştirilmiş: Şarj ve eşleştirme daha kolay

Fiyat:

-11 inç: 45.999 TL

-13 inç: 59.999 TL

Ayrıca şirket, Apple Pencil ve Magic Keyboard'u da güncelledi. Her iki ürün de Türkiye'de Apple'ın resmi sitesinde satışa çıktı. fiyatları ise şu şekilde:

-Yeni Apple Pencil Pro: 5.299 TL

-iPad Pro için Yeni Magic Keyboard: 13

-Ayrıca giriş seviyesindeki iPad'lere de indirim geldi ve başlangıç seviyesi 15.999 TL'ye düştü.