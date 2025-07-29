iPhone 17 Pro ifşa oldu! Resmi tanıtımdan önce çekilen fotoğraflar tartışılıyor

Apple hayranı, resmi lansmandan haftalar önce iPhone 17 Pro'yu ortalıkta gördü; üst düzey bir "içeriden bilgi" sahibi, "bunun gerçek göründüğünü" itiraf etti

Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Pro'nun, kimliği açıklanmayan birinin elinde görülmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu kişinin fotoğrafını "Doğada test aşamasında olan bir iPhone gördüm" notuyla paylaştı.

"Gerçek gibi görünüyor"

İçeriden bir kaynak da görüntülerin "gerçek gibi göründüğünü" belirtirken, fotoğraflardan birinde güneş gözlüğü takan bir kişinin kalın siyah koruyucu bir kılıfın içinde iPhone'a benzer bir telefon tuttuğu görülüyor. Bunun, henüz resmi lansmanı yapılmamış iPhone 17 Pro'nun tasarımını gizlemek amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.

Görüntüleri paylaşan X kullanıcısı fotoğrafların kamusal bir alanda çekildiğini savunurken, "iPhone taşıyan adam durduğunda bir güvenlik görevlisi de onları durduruyordu." dedi

iPhone 17 Pro büyük tasarım değişiklikleri ile geliyor

Apple'ın iPhone 17 Pro lansmanı için büyük tasarım değişiklikleri planladığına inanılıyor. Bunlar arasında pil ve ekran konusunda cazip değişiklikler de yer alıyor.