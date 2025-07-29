iPhone 17 Pro ifşa oldu! Resmi tanıtımdan önce çekilen fotoğraflar tartışılıyor
Henüz resmi tanıtımı gerçekleştirilmeyen, iPhone 17 Pro ifşa oldu. iPhone 17 Pro olduğu iddia edilen ve kamusal alanda görüntülenen kalın koruyucu kılıf içindeki cihazın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, Apple’a yakın kaynaklar görüntülerin "gerçek olabileceğini" belirtti. Görüntüler, Apple'ın sır gibi sakladığı yeni tasarım değişikliklerini test ettiği ihtimalini güçlendirdi.
Apple hayranı, resmi lansmandan haftalar önce iPhone 17 Pro'yu ortalıkta gördü; üst düzey bir "içeriden bilgi" sahibi, "bunun gerçek göründüğünü" itiraf etti
Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Pro'nun, kimliği açıklanmayan birinin elinde görülmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu kişinin fotoğrafını "Doğada test aşamasında olan bir iPhone gördüm" notuyla paylaştı.
"Gerçek gibi görünüyor"
İçeriden bir kaynak da görüntülerin "gerçek gibi göründüğünü" belirtirken, fotoğraflardan birinde güneş gözlüğü takan bir kişinin kalın siyah koruyucu bir kılıfın içinde iPhone'a benzer bir telefon tuttuğu görülüyor. Bunun, henüz resmi lansmanı yapılmamış iPhone 17 Pro'nun tasarımını gizlemek amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.
Görüntüleri paylaşan X kullanıcısı fotoğrafların kamusal bir alanda çekildiğini savunurken, "iPhone taşıyan adam durduğunda bir güvenlik görevlisi de onları durduruyordu." dedi
iPhone 17 Pro büyük tasarım değişiklikleri ile geliyor
Apple'ın iPhone 17 Pro lansmanı için büyük tasarım değişiklikleri planladığına inanılıyor. Bunlar arasında pil ve ekran konusunda cazip değişiklikler de yer alıyor.