iPhone SE 4'ün tasarımı ortaya çıktı!

Apple’ın fiyat performans modeli olarak bilinen iPhone SE 4 merakla bekleniyordu.Yakın zamanda satışa sunulması beklenen modelin tasarımı sızdırılan yeni bir video ile ortaya çıktı.

Webtekno'nun haberine göre, iPhone SE 4’ün ön tarafının iPhone 14’e oldukça benzediği arka tarafta ise tek kamera ile maliyetin düşük tutulmaya çalışıldığı görüldü.

Bunların yanı sıra iPhone SE 4'ün 8 GB RAM'e sahip olacağı ve Apple Intelligence'ın gelişmiş yapay zekâ yeteneklerini de destekleyeceği belirtiliyor.

Söylentiler yeni iPhone SE’nin önceki modele göre biraz daha pahalı olacağı yönünde ancak telefonun hâlâ iOS ekosistemine yeni katılacak kullanıcılar için uygun fiyatlı bir seçenek olarak kalacağı düşünülüyor.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR