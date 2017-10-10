İşaret dili internet ortamından öğrenilebilecek

10 Ekim 2017

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEF) Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak, bir otelde düzenlenen "Dünya Ellerimde" projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğuna işaret etti.

Devletin engellilere sahip çıktığını ifade eden Özkaynak, engelli ve bakıcı vatandaşlara devletin maaş verdiğini ancak engellilerin sorunlarının bunlarla bitmediğini söyledi.

Özkaynak, işitme engellilerin günlük hayatta iletişimle ilgili sıkıntılarla karşılaştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizim çok değerli bir işitme engelli üyemiz, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçerken trafik kazası geçirdi. Orada işitme engelli tercümanı olmadığından kendini ifade edemedi, ambulans gelene kadar işitme engelli arkadaşımız kan kaybından öldü. Bu arkadaşımızın yerinde hepimiz olabilirdik."

Özkaynak, isteyen vatandaşların "www.dieef.com" internet adresinden hazırladıkları eğitim sistemine şifresiz giriş yaparak işaret dilini öğrenebileceğini ve işitme engelli kişilerle anlaşabileceklerini ifade ederek, "İşitme engelli arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için Dünya Ellerimde projesini geliştirdik. Amacımız 85 milyonluk Türkiye'de herkese işaret dilini öğretmek. Aynı zamanda bu proje 9 ülkede 9 dilde yayına girecek." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA