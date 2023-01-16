İsrailli şirket hedef tahtasında

“Myanmar için Adalet” isimli aktivist grup tarafından Reuters’a iletilen belgelere göre, Japon hissedarı olan MPT’nin hemen darbe öncesi bu tarz bir casus yazılım satın alması dikkat çekici. 2017 yılında, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin, Myanmar’a savunma teknolojileri ihracatını yasaklamasına rağmen, Cognyte Software’in bu satışı yapması okları bu şirkete çevirdi. Siber güvenlik uzmanları, dünyanın dört bir yanındaki birçok hükümetin, kolluk kuvvetleri tarafından suçluları yakalamak için yaygın olarak "yasal dinleme" olarak adlandırılan yöntemlerin kullanılmasına izin verdiğini, ancak teknolojinin genellikle herhangi bir yasal süreç olmadan kullanılmadığını söyledi.

Facebook, 2021 yılında Cognyte’in bu yazılımını engellemişti. O tarihte yapılan açıklamada, "sahte hesapların sosyal medya platformlarında yönetilmesine olanak sağladığı" iddia edilmişti.