İstanbul Marketing Summit konuşmacıları belli oldu

İstanbul Marketing Summit pazarlama, yaratıcı endüstriler, dijitalleşme ve iş dünyasının fikir liderlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Sürdürülebilir geleceği inşa etme inisiyatifini gösterenler, beklemeden harekete geçenler ve teknoloji, pazarlama ve yaratıcılık araçlarını bu amaca özgüleyenler, en yeni fikir ve yöntemlerini üç gün boyunca İstanbul Marketing Summit sahnesinde paylaşacak.

Başarıyı yakalamak ve onu nesillerce sürdürebilmek

Suwen Pazarlama Direktörü Elif İsmailoğlu, ses getiren reklam çalışmalarından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023-2026 yılı Resmi Sponsoru olmaya uzanan başarılı iş ve pazarlama stratejilerini İstanbul Marketing Summit sahnesinde anlatacak. CAT’in Türkiye lisansörü ve distribütörü Yeşil Kundura’dan Hüseyin Kızanlıklı ve Elif Kızanlıklı, başarıyı nesiller boyunca “sürdürebilmenin” ardındaki matematiği paylaşacak.

Yapay zeka, teknoloji ve siber güvenlikte paradigma değişimi

Enrst & Young’dan iki lider isim, Türkiye Data ve Analitik Danışmanlığı Lideri Serter Baltacı ile Türkiye Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ateş Sünbül, sırasıyla şirketin yapay zeka ve siber güvenlik alanındaki vaka çalışmalarını, global araştırma çıktılarını ve iş dünyasının her iki alandaki en son gündemlerini aktaracak. Yapay zekanın iş süreçlerine etkisini tartışacak isimlerden biri McKinsey & Company Dijital Lideri Sertan Eratay olacak.

Dijital trendler ve pazarlama

Türkiye ve çevre pazarlarda büyük ölçekli teknoloji firmalarına danışmanlık veren BBA Consulting Kurucusu Burcu Ağma ve Scope Digital Ajans Başkanı Utku Kuşcu gibi isimler, dijital dünyanın trendlerini ve bunların pazarlama dünyasına yansımalarını aktaracak.

“Sürdürülebilirlik” kavramını somut faydaya dönüştürmek

“Sürdürülebilir bankacılık” alanında Türkiye’deki en güçlü aktörlerden TSKB’nin Genel Müdürü Murat Bilgiç, bir banka olarak sahiplendikleri bu alanda Türkiye’nin yeşil dönüşümü için yarattıkları somut faydayı kalkınma perspektifiyle anlatacak.

Sesin dijital evrimi

Türkiye’nin en çok dinlenen radyo istasyonları ile 30’u aşkın dijital radyoyu bünyesinde bulunduran Karnaval Media Group’un CEO’su Burak Can, radyodan podcast’a sesli iletişimin dijitale evrimini, ilk elden tecrübeleri ve bu alandaki çalışmalarından örneklerle anlatacak.

FMCG sektörüne yön veren projeler

Lezzet Arası Restoranları & CarrefourSA Mutfak Grup Müdürü Gökhan Sabuncu ve CarrefourSA Pazarlama & Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin ile Balparmak CMO’su Ahmet Yağlıcıoğlu da konuşmacılar içerisinde yer alacak.

Sürdürülebilir ekonomide yeni iş modelleri

Ba’ndo Kurucu Ortağı ve Yaratıcı Direktörü Emrah Doğru tasarımda sürdürülebilirliği, EasyCep CMO’su Samet Ensar Sarı ise döngüsel ekonomiyi benimseyen iş modellerini odağına alan konuşmalarıyla ilham verecek. Türkiye’nin bugüne kadarki en kapsamlı sürdürülebilirlik raporunu zirveden birkaç gün önce açıklayacak olan Ernst&Young’ın Sürdürülebilirlik Servisleri Partneri Ece Sevin, raporu ilk defa İstanbul Marketing Summit’te katılımcılara sunacak.

Geleceğin mobilite teknolojileri deneyimlenecek

Dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj ünitelerinden birini üreten ve son 24 yıldır Fortune Global 500’deki yerini hiç kaybetmeyen ABB ile zirve ziyaretçileri, sürdürülebilir mobilite alanında teknolojik yenilikleri dinleyebilecekler.

E-ticarette tüketici odaklı işbirliği dönemi

E-ticaret ekosisteminin hiç olmadığı kadar dinamik, tüketici beklentilerinin her zamankinden yüksek olduğu günümüzde firmaların en büyük mücadelesi bu değişime nasıl ayak uyduracaklarını belirlemek. Bu değişimin öncüsü olmak adına kurulan Yıldız Holding'in e-ticaret şirketi eStar Global'in Pazarlama Direktörü Ahmet Necmi Dinç, çalışma modelini ve e-ticarette bütünsel yaklaşımın önemini dinleyicilerle paylaşacak.

Finansal teknolojiler girişimleri nasıl başarıya taşıyor?

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz markanın Türkiye’den dünyaya uzanan girişimcilik hikayesiyle ilham verirken, finansal teknolojilerin girişimlerin başarısına ne şekilde etki ettiğini ise kendi parçası oldukları vaka çalışmaları üzerinden paylaşacak. Kredim Genel Müdürü ve Param Grup Riskten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Semra Demircioğlu ile Hopi CEO’su Yalın Özcan bir arada sahne alırken, Finrota / Genel Müdür ve Param Grup CSO’su İlknur Uzunoğlu da İstanbul Marketing Summit’te olacak.

Yarına anlam katan içerikler, kitleye fayda sağlayan reklamlar

Türkiye’nin en büyük YouTube içerik üreticilerine stratejik danışmanlık veren Kaan Dönmez, günümüzü yakalayan ve yarın için de anlam yaratan değerli içeriğin nasıl üretildiğini, Perfection Ajans Başkanı Selim Erdem ise markaların kampanyalarını kendi marka değerine yapılan bir yatırım ve kitleye fayda sağlayacak bir araç olarak nasıl dönüştürebileceklerini katılımcılara aktaracak.

Toplam 10 milyondan fazla kullanıcıya erişen influencer’larla bir akşam

Eylül ayı sonunda İstanbul Marketing Group tarafından 51 Digital işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Duygu Özaslan, Alper Rende, Halil İbrahim Göker, Damla Altun gibi isimleri ağırlayan İstanbul Marketing Summit: Influencer Marketing Day, bu kez İstanbul Marketing Summit Influencer Night ile geceye taşınacak. Toplam 10 milyondan fazla kullanıcıya erişen sürpriz influencer’ların ev sahipliğinde ve yine 51 Digital işbirliğiyle gerçekleşecek gece, katılımcılar, markalar ve hedeflerini yükseğe koyan tüm içerik üreticileri için içgörü ve network paylaşımı sağlayacak.

Gerçek zamanlı kreatif deneyim

İstanbul Marketing Summit boyunca tüm katılımcılar, reklam ve prodüksiyon ajansı The One More Project ile, brief aşamasından sunuma kadar kreatif süreçlerin tümünü 3 günde gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilecek.

İstanbul Marketing Summit, belirsizliğin ve karamsarlığın karşısına daha iyi bir yarına ulaşma umudunu koyma düşüncesinden hareketle belirlediği “Better Tomorrow” temasıyla, 11-12-13 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM’de.