İstanbul Üniversitesi hak sahipliğindeki 3 patent lisanslama yoluyla transfer edildi

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda yapılan törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, Entertech İstanbul Teknokent AŞ Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, Biyotek15 Kurucusu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, çeşitli şirketlerin temsilcileri ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

"Geleneksellikten çok yenilikçi bilgi üretimine ihtiyaç var"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, törende yaptığı konuşmada, geleneksel bir bilgi üretim yönteminden daha fazla, yenilikçi bilgi üretimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bilgiyi üreten kurumlarla bilgiyi kullanan kurumlar arasındaki etkileşimin tek yönlü değil, tersine yani sürekli bir ilişki halinde, olması gerektiğini belirten Mandal, "Geçmişteki karşılaşmış olduğumuz güçlüklerle birlikte baktığımız zaman bu dönemin güçlükleri geçmiştekilerden çok daha karmaşık, değişken ve dinamik halde. Dolayısıyla bu tipteki bir güçlüğün üstesinden gelebilmek için bilgi üreten ve bilgiyi kullanan kurumların bir arada çalışması lazım." diye konuştu.

Mandal, bilginin değer zincirindeki önemli bir aşama olan fikri mülkiyete ve özellikle de patente dönüşmesi konusunda Türkiye'deki farkındalığın bir sonuca dönüştüğünü aktararak, TÜBİTAK bünyesindeki 1.702 Patent Lisanslama Programı hakkında bilgiler paylaştı. Diğer programlarda çok sayıda başvuru aldıklarını ancak 1.702 Patent Lisanslama Programı'ndaki başvuru sayısının daha az olduğunu ifade eden Mandal, Biyotek15'in örnek çalışma olması açısından değerli olduğunu söyledi.

"Geleceğe yön verecek fikirlerin üretildiği bir kurumuz"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise İstanbul Üniversitesi'nin girişimcilik ve yenilikçiliği kendisine bir hedef olarak seçmiş olan bir kurum olduğunu vurguladı.

Sadece bilgi üretmek değil, bu bilgiyi kullanılır hale getirmenin de görevleri olduğunu aktaran Ak, "Ülkenin geleceğinin ümidi olan gençleri bünyesinde barındıran bir kurum olduğumuzu ve bunların içerisinden seçilen çok değerli akademisyenlere sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu vesileyle de geleceğe yön verecek olan fikirlerin üretildiği bir kurumuz." dedi.

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar da fikri mülkiyet alanının, dünyanın, insanlığın, bugün ve gelecekte karşılaşacağı tüm toplumsal sorunlarla mücadele noktasında kullanılabilecek en önemli araçlardan bir tanesi olduğunu belirterek, bugün de buna şahitlik edilen bir törende olunduğunu söyledi.

Entertech İstanbul Teknokent AŞ Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu ise Türkiye'nin 11'inci Kalkınma Planında üniversitede üretilmiş olan buluşların, patentli teknolojilerin, lisanslama veya devir yoluyla sanayiye aktarılması hedefinin yer aldığını hatırlatarak, bu hedef kapsamında İstanbul Üniversitesi hak sahipliğindeki 3 buluşu ticari ürünlere dönüşmesi için teknokent bünyesinde yer alan Biyotek15 firmasına lisansladıklarını ifade etti.

Etkinlikte, Biyotek15 Kurucusu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ da çalışmasına dair bir sunum gerçekleştirdi.

"Patent Lisans Sözleşmesi" imza töreni, günün anısına hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.