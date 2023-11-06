‘İş’te yapay zekâ devrimi

Dünyanın üçüncü büyük yazılım şirketi SAP, eylül ayı sonunda duyurusunu yaptığı yapay zekâ asistanı Joule’u tüm sistemlerine entegre ettiğini duyurduğu teknoloji konferansı TechED’i Hindistan’ın Banglore kentinde gerçekleştirdi.

Toplam 5 bin 800 kişinin katıldığı etkinlik, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik olarak tarihe geçti. 16 ülkeden 54 gazetecinin yerinde izlediği toplantıda öne çıkan başlıklar ve duyurular yapay zekâ, veritabanı için vektör motoru ile kod yazmadan uygulama geliştirmeye olanak tanıyan SAP Build Code oldu.

Yapay zekâ

Henkel CIO’su Michael Nilles'ın, "Yapay zekâ, ekonomi ve toplumu, internetin değiştirdiği gibi ama bu sefer ışık hızında değiştiriyor” ifadesi TechEd’in ana temasını en iyi özetleyen cümleydi. Geçen yıl kasım ayında OpenAI’ın chatgpt’si ile başlayan yapay zekâ çağını, “Günümüz dinamik teknoloji ve iş dünyasında her bir yazılım geliştirici aynı zamanda da yapay zekâ geliştiricisi olmak zorunda.

Biz de bu kapsamda 2025 yılına kadar iki milyon yapay zeka geliştiricisine ulaşmayı hedefliyoruz” diye özetleyen SAP Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Juergen Mueller, TechEd Banglore’da duyurusu yapılan yeni teknolojileri “Yapay zekâ devriminin kalbinde, iş yapış modellerini değiştirmek üzere, yapay zekâ teknolojilerini tüm hizmetlerimize entegre ediyoruz” diye özetledi.

SAP Build Code

Daha önce SAP üzerinde uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanan SAP Build, yapay zekâ ile desteklenerek hem vatandaşların hem profesyonel yazılımcıların uygulama geliştirmesine yardımcı oluyor, SAP’nin yapay zeka Asistanı Joule sayesinde gerekli uygulamalar dakikalar içerisinde, kod yazmadan dahi geliştirilebiliyor.

Vektör veritabanı

SAP HANA bulut teknolojisine getirilen vektör yetkinlikleri sayesinde, kullanıcılar yapılandırılmamış metin, resim, ses gibi çeşitli veriler üzerinden yapay zekâ destekli olarak işleriyle ilgili çeşitli verileri analiz etme imkanına sahip olacak.

SAP Bulut Analizi

SAP’in, yapay zekâ teknolojisini kullanarak geliştirdiği bulut analiz platformundan bundan sonra karmaşık sorgulamalar olmadan çeşitli grafikler ve raporlar sadece yapay zekâ ile konuşularak alınabilecek. Sadece sor uygulaması sayesinde, satış raporları, tedarik zinciri raporlamaları tek bir soru ile önünüze gelecek.

BTP’de yapay zekâ

SAP’nin, iş uygulamaları geliştirmek için tasarlanan Business Technology Platform, yani iş teknolojileri platformu da yapay zekâ ile güçlendirilmiş. İleri seviye programcılar dahil herkes, uygulama geliştirirken yapay zekâdan yardım isteyebiliyor. Hangi yapay zekâ modelinin önerisi kabul edilirse, uygulama o platform üzerinden geliştirilebiliyor. SAP, ChatGPT başta olmak üzere tüm yapay zekâ modellerini sistemine entegre etmiş durumda.