KAAN, 2028'de Türk motoruyla uçacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İDEF’te kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kotil, şu anda HÜRJET'in başarılı bir şekilde uçmaya devam ettiğini, milli muharip uçak KAAN'da çalışmaların sürdüğünü ve uçmasında bir engel olmadığını kaydetti. Kotil, HAVELSAN tarafından yapılan simülatörde pilotların test uçuşlarının devam ettiğini söyledi.

ATAK'a ilgi çok büyük

TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmaları ve projeleri anlatan Kotil, kamuoyunda "ATAK-2" olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ne ilginin beklentinin çok üzerinde olduğunu, özellikle Körfez ülkelerinin ATAK-2 ile çok ilgilendiğini söyledi. Kotil, "1,3 ton patlayıcı taşıyabilmesi, topunun 30 milimetre olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu" dedi. Temel Kotil, TUSAŞ'ın 10 Tonluk Genel Maksat Helikopteri Projesi'nden bahsederek, "T-129 ATAK helikopteri çok iyi satıyor.

Filipinler'e teslimatlar bitmek üzere. Nijerya'ya gönderiyoruz şu anda. İki müşterinin talepleri katlamasını bekliyoruz. ATAK'tan yurt dışında çok satacağız. AKSUNGUR İHA da çok iyi gidiyor, çok müşterimiz oldu yurt dışında. AKSUNGUR'da da ciddi bir talep patlaması görüyoruz. ANKA'dan ayda 5 adet yapıyoruz" diye konuştu. TUSAŞ'ın ihracatına da değinen Kotil, "Bizim için ihracat olmazsa olmaz olan bir şey.

Ürünlerimiz zaten satar halde olduğu için üretime yüklenerek gidiyoruz. Hem Airbus hem de Boeing'den çok yüksek talep var. Biz uçaklar için yarı gövde sectionlar yapıyoruz. 'Onları katlayın, iki üç kat artırın' şeklinde talep var. TUSAŞ olarak biz aşağı yukarı 2 milyar dolarlık yatırım yaptık son 7 yılda tesislere. Bunlar yetmiyor. Bir talep patlaması var.

Biz bu yıl 2 milyar dolardan daha fazla ciro hedefliyoruz. 2028 hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak" dedi. TUSAŞ’ın mühendis sayısının 6 bini geçtiğini, personel sayısının ise 15 bine ulaştığını kaydeden Kotil, Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak motora ilişkin de Kotil, "Planımız 2028'de KAAN'ı Türk motoruyla uçurmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki sertifikasyon için 1-2 yıla tekrar ihtiyacımız olur. Ancak 2030'larda Türk motoru olacak. Şu anda F110 motoru ile uçuyoruz" şeklinde konuştu.