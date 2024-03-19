Kargoları %100 elektrikli araçlarla dağıtacak

Başak Nur GÖKÇAM

Lojistik sektörü, globaldeki sera gazı emisyonunun yüzde 24’ünden sorumlu olmasıyla bilinir. Bu nedenle karbon sıfır hedefleri doğrultusunda lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler, gezegenin geleceğini ve sürdürülebilirliği doğrudan etkiler.

Sektörün emisyondaki payı düşünüldüğünde, Paris Anlaşması hedefleri kapsamında lojistik ve taşımacılık firmalarının yapacakları işler de önem kazanır. 2012 yılında teknolojik gelişmeleri esas alarak Alim Yazlı ve İsak Temel tarafından kurulan Kargoist de, bu sorumluluğu üstlenerek karbon ayak izini azaltmak için yatırımlarına hız veren şirketlerden biri oldu.

Bu alandaki yatırımlarına yönelik açıklamada bulunan Kargoist Kurucusu Alim Yazlı, “E-ticaret ile birlikte kargo taşımacılığının önemli ölçüde arttığı bir dönemin içine girdik. Tüketicinin taleplerine karşı mevcut karbon ayak izimizi de azaltmanın yollarını aradık ve çeşitli projeler geliştirdik. Taşımacılık esnasında çıkan karbon emisyonumuzu azaltmak için önce scooter ile kargo dağıtımını denedik ama bu proje tam istediğimizi vermedi. Çünkü bu sistem hem kuryeyi zorladı hem de sektöre ayak uyduramadı. Fosil yakıt azaltımı için şimdi odağımızı elektrikli araçlara çevirdik.

Konya’daki dağıtımın tamamında elektrikli araç kullanmaya karar verdik. Bunun için 30 milyon TL bütçe ayırdık. Konya’nın ardından sıra İstanbul’a gelecek. Bunun için de 50 milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Çünkü İstanbul kadar büyük bir şehirde ilk adımda ancak kısmi bir geçiş yaşamak gerçekçi olacaktır. Bu dönüşümü sonrasında diğer illere de geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“81 ilde 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz”

Kargoist’in 2012’de kurulan fakat kendi dağıtım ağını 2016’nın başında sağlayan bir kargo taşımacılık şirketi olduğunu hatırlatan Alim Yazlı, “Biz asıl büyümemizi pandemi dönemindeki taleple yaşadık. O dönem bünyemize yeni markalar katarak hizmet verdiğimiz il sayısını artırdık ve il sayımız 12’den 35’e yükseldi. Bu yıl için de hedefimiz 81 ilde şubemizin olması. Geçtiğimiz yıl yüzde 1,5 olan pazar payımızı, bu yıl yüzde 6’ya ulaştırmayı hedefliyoruz.

Tabi hedeflerimizden biri de globale uzanmak. Bunun için de Kargoist’i diğer ülkelere nasıl taşıyabilirizin üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu. Halihazırda 35 ilde 57 şube ile hizmet verdiklerini söyleyen Yazlı, “Şu an 980 kurye ile çalışmaktayız. Bu yıl hedeflediğimiz 81 ilde 100 şubeyi tamamladıktan sonra ise kurye sayımızı 2 bine çıkartmış olacağız. Olduğumuz illerde sayımızı güçlendirmenin yanı sıra olmadığımız illere de ulaşmak istiyoruz” diye ekledi.

“Drone ile teslimat üzerinde çalışıyoruz”

Taşımacılık esnasında kuryenin bazı bölgelere ulaşımda zorlandığının bilgisini veren Yazlı, “Kargoist olarak teknolojiyi firmamıza uyarlamayı her zaman esas amacımız ediniyoruz ve gelişmeleri sektörümüze uyarlamak için çalışıyoruz. Bu noktada İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki arkadaşlara drone ile teslimat için destek sağlıyoruz.

Havada kalma süresi ve taşınan yükte kapasiteyi artırma üzerine yoğunlaştık. Bu projenin, geleceğin projelerinden biri olacağını düşünüyoruz. Böylelikle operasyonlarda zorlandığımız dağlık alanlarda kuryelerimiz yerine drone’larımız teslimat yapmış olacak. Ayrıca yapay zekâyı da sistemimize dahil etmek için de kuryenin iletişim sorunlarını çözecek koordinat sistemi üzerinde çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Kargo Box ile emisyonda %60 azaltım

Kargo Box projesiyle ilgili de bilgi veren Kargoist kurucusu Alim Yazlı, “Kuryenin gece bıraktığı kargoyu, müşterinin de gündüz alacağı uygulama ile gün içindeki emisyona kıyasla yüzde 60 azaltım olur. Şu an 3 bin 500 teslimat noktası ile bu hizmeti sağlayabiliyoruz” dedi.

Yeşil Şef uygulaması

Bu yıl tüm departmanların üstünde ‘yeşil şef’ olacağının bilgisini veren Yazlı, “Bu şefimiz, yönetim kuruluna bağlı olacak ve iklim değişikliği, küresel ısınma, Paris Anlaşması’nın gerektirdiği tüm şartlarla ilgili gerekli takibi sağlayarak bizleri yönlendirecek” diye ekledi.