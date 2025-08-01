Konut ve arsa alacaklara ‘dijital harita’ kolaylığı

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulu­sal Coğrafi Bilgi Platformu’nu e-Devlet’e entegre ederek va­tandaşların kullanımına açtı. Bakanlıktan yapılan açıklama­ya göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuru­luşlarının kullanımına sunulan sistem, şimdi de kontrollü eri­şimle vatandaşların kullanımı­na açıldı.

Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm verile­rin toplandığı platformla, arsa ya da konut alım sırasında merak edilen coğrafi bilgilere de sistem aracılığıyla e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

Bölgenin alt yapı durumu öğrenilebilecek

Vatandaşlar, e-Devlet kullanı­cı bilgileriyle “www.tucbs.gov.tr” ve “turkiye.gov.tr” internet ad­reslerinden Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na giriş yaparak hiz­metten yararlanabilecek.

Platform aracılığıyla, vatan­daşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet’ten hız­lı ve güvenli şekilde erişim sağ­layabilecek. Ayrıca vatandaşlar, Coğrafi Veri Talep Portalı ile 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere kolayca ulaşabilecek.

Arsa almak isteyen vatandaş­lar arsanın konumunu girerek, bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin duru­munu, ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım altyapısını harita üzerinde öğrenebilecek. Öte yandan, kırsalda tarım ara­zisi bulunan vatandaşlar, arazi­nin çevresindeki su kaynakları­nın konumunu, toprak türünü öğrenecek.

Deprem riski ve heyelan alanları görülebilecek

Bir bölgenin deprem riski, he­yelan alanları, dere yatakları gi­bi coğrafi bilgilerinde yer aldı­ğı platformda, kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlama­sından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizme­tin hızlı ve doğru şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.

Kurum­lar tarafından platforma eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tara­fından otomatik olarak kontrol edilecek ve vatandaşlar bu plat­form üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye kolayca ulaşabi­lecek. Ulusal Coğrafi Bilgi Plat­formu’ndaki “Veri Sözlüğü” ile, Türkiye’de coğrafi veriler ortak bir dil kullanılarak kurumların coğrafi verileri üretirken aynı te­rimleri ve kavramları kullanma­sı verilerin karışmamasını sağ­layacak.