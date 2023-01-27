LG, ilk kez 80 trilyon KRW'yi aştı

LG'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında LG, 2021'de ulaştığı 70 trilyon KRW tutarını yüzde 12,9 artırdı ve tarihinde ilk kez 80 trilyon KRW'yi aşarak şimdiye kadarki en yüksek yıllık gelirini elde etti.

Rekor satışlar, güçlü temellere dayanan sürekli büyümeyi yansıtırken, tüm yıl karlılığının zorlu küresel ekonomik koşullardan etkilendiği görüldü. Şirketin 2022 gelir artışı, birinci sınıf ev aletleri ve otomotiv parçalarına yönelik güçlü talepten kaynaklandı.

Üst üste yedinci yılda, LG Beyaz Eşya iş birimi bir önceki yıla göre (YoY) büyüme oranını önemli ölçüde artırdı. LG'nin Araç Bileşenleri Çözümleri biriminin 2022'deki yükselişi otomotiv endüstrisindeki istikrarlı gelişmeleri yansıtırken, bu iş biriminin geliri ilk kez LG'nin toplam gelirinin yüzde 10'unu aştı.

Akıllı ev ekosistemlerinin genişlemesi hızlandırılacak

LG Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi, LG Styler çamaşır bakım sistemleri, hepsi bir arada WashTower çamaşır yıkama merkezleri ve Craft Ice özellikli LG InstaView buzdolapları gibi benzersiz cihazları içeren şirketin premium odaklı stratejisinin bir sonucu olarak, 2022 gelirini bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artırarak 29,9 trilyon KRW ile yine rekor seviyeye çıkardığı bir yıl geçirdi.

Artan pazarlama yatırımları ve yüksek lojistik maliyetleri nedeniyle 2022 yılının tamamında işletme karı bir önceki yıla göre 1,1 trilyon KRW daha düşük gerçekleşti. Bu iş birimi, karlılığı artırmak için maliyet yapısı yönetiminin yanı sıra premium ürünlerin rekabet gücünü artırarak ve kitlesel ürün yelpazesini güçlendirerek premium merkezli stratejisini tutarlı bir şekilde sürdürmeyi planlıyor.