M4 işlemcili MacBook Pro'lar ne zaman piyasaya çıkacak? Yeni Mac Pro'larla ilgili son haberler

Başta Apple ürünleri olmak üzere teknoloji haberleri yapan Bloomberg muhabiri Mark Gurman, Apple’ın yeni işlemcisi M4’e sahip MacBook Pro dizüstü bilgisayarın kısa süre içinde piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

Apple ilk kez yeni bir işlemcisini Macbook’tan önce iPad’le kamuoyunu sunmuştu. Böylece Apple’ın son işlemcisinin kabiliyetlerine göz atabilmiştik.

M4 tabanlı iPad Pro için elde ettiğimiz şirket içi performans rakamlarına göre, bir sonraki M4 MacBook Pro da muhtemelen aynı derecede etkileyici olacaktır. M4 tabanlı iPad Pro için elde edilen performans rakamlarına göre, bir sonraki M4 MacBook Pro’nun da muhtemelen aynı derecede etkileyici olması bekleniyor.

Mashable, M4 işlemcili MacBook Pro hakkındaki sızıntıları derledi. İşte Apple severlerin merakla beklediği M4 tabanlı MacBook Pro’a dair tüm ‘dedikodudular’…

Yıl sonunda piyasaya sunulacak

Geçen yıl ekim ayında Apple’ın ‘Korkunç Hızlı’ adını verdiği etkinlikte tanıtılan M3 tabanlı MacBook Pro’lar gibi M4 işlemcili MacBook Pro modellerinin de bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

Apple’a göre; M2 işlemciyle kıyaslandığında M4 işlemci yüzde 50 daha hızlı. Cupertino merkezli teknoloji devi, render performasında ise dört katlık bir artış yaşanacağını iddia ediyor.

Gurman'ın Nisan ayında yayınladığı bir habere göre; bir sonraki MacBook Pro bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Pro’ların 2025 baharında piyasaya sürülmesi planlanan M4 MacBook Air'den önce gelmesi bekleniyor.

Gurman’ın haberi, bir başka saygın analist olan Ross Young'ın bir söylentisiyle eşleşiyor. X'teki (eski adıyla Twitter) abonelerine özel akışında bir sızıntı yayınlayan Young'a göre, Apple hayranları “bu yılın sonlarında” bir M4 MacBook Pro sürümü bekleyebilirler.

Ekim ya da Kasım’da gelebilir

Apple'ın tarihsel olarak yaptıklarına bakılırsa yeni M4 MacBook Pro'yu tanıtmak için muhtemelen Ekim veya Kasım ayında bir Mac etkinliği düzenlenebilir. anlamına geliyor. Ancak BGR sitesinin haberine göre; yeni MacBook Pro’lar için en muhtemel zaman Ekim ayı.

Gurman'a göre; ilk olarak giriş seviyesi M4 14 inç MacBook Pro piyasaya sürülecek, ardından daha güçlü M4 Pro ve M4 Max yongalarını içeren yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri muhtemelen 2024'ün sonunda veya 2025'in başında piyasaya sürülecek.

M4 MacBook Pro ile ilgili herhangi bir tasarım söylentisi görmedik, ancak muhtemelen önemli bir revizyon yapılmayacak.

M3 MacBook Pro Türkiye'de ne kadar?

Türkiye’de M3 işlemcili 8 GB bellek, 512 GB depolama alanına sahip en ucuz MacBook Pro Apple’ın sitesinde 67 bin 999 TL’ye satılıyor.

M3 Pro işlemcili 18 GB bellek ve 512 GB depolama alanına sahip MacBook Pro modelinin fiyatı ise 84 bin 999 TL.

Apple'dan eğitim indirimiyle ya da farklı e-ticaret sitelerinde bu ürünleri daha uygun fiyata almak mümkün. Ancak Apple ürünlerinde konfigürasyon yükseldikçe fiyatlar da ciddi oranda artıyor.