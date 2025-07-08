Makine görüsünde devrim: İnsan gözünü geride bırakan sensör

Çinli araştırmacılar, insan gözünden bile daha hızlı bir şekilde ışık değişimlerine uyum sağlayabilen biyonik bir sensör geliştirdi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Fuzhou Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, insan retinasının ışığa karşı gösterdiği adaptif davranıştan ilham alarak geliştirdikleri bu yeni sensörle, makine görme sistemlerinde önemli bir eşiği aşmayı başardı.

İnsan gözü, aydınlıktan karanlığa ya da tam tersi geçişlerde genellikle 2 ila 30 dakika arasında bir sürede uyum sağlayabiliyor. Ancak yeni geliştirilen sensör, bu geçişlere yalnızca 40 saniyede uyum sağlayarak dikkat çekici bir başarıya imza atıyor.

Kuantum noktalarla geliştirildi

Sensörün temelinde, ışığı elektrik sinyallerine verimli biçimde dönüştürebilen kuantum noktaları ya da yarı iletken nanokristaller yer alıyor. Bu yapı, sensörün ani ışık değişimlerine hızlıca adapte olmasını ve minimum enerjiyle maksimum verim sağlamasını mümkün kılıyor.

Daha az enerjiyle daha hızlı hesaplama

Araştırmacılar, bu teknolojinin geleneksel makine görme sistemlerinde yaygın olan gereksiz veri üretimi ve yüksek enerji tüketimi gibi problemleri ortadan kaldıracağını belirtti. Yeni sensör, daha az enerji kullanımıyla daha hızlı ve etkili görsel işlem yapabiliyor.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Fizik Enstitüsü’nün bilimsel yayını olan "Applied Physics Letters" dergisinde yayımlandı.

Bu biyonik sensör, robotik sistemlerden otonom araçlara kadar birçok alanda kullanılabilecek potansiyele sahip.