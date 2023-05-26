Maliyet artışı, süreç iyileştirmeyi gerektiriyor

Bir işletmenin başarısı, sıklıkla iş süreçlerinin ne kadar etkin ve verimli olduğuyla belirlenir. İş süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve optimizasyonu işletmelerin rekabet avantajının korunabilmesi için bir zorunluluk.

Dışsal faktörlerden kaynaklanan belirsizliklerin artışı ve yaşanan krizler aynı zamanda işletmelerin süreçlerini sorgulama, adaptasyon yeteneklerini test etme ve daha güçlü bir şekilde yeniden yapılanma fırsatı sunar.

Yakın zamanda gerçekleştirilen EY CFO Anketi, CFO'ların (Tepe Finans Yöneticisi) artan siber tehdit seviyeleri, jeopolitik olayların tetiklediği tedarik zinciri baskıları ve hızlı dijital dönüşüm sürecinde giderek daha fazla risk faktörüyle mücadele ettiğini ortaya koyuyor.

Anket artan zorluklar arasında çeşitli sektörlerden finans liderleri tarafından belirlenen verimliliği artırmak ve veriye dayalı dönüşümü desteklemek için gereken öncelikleri de vurguluyor. Ankete göre CFO’ların yüzde 61'i son iki yılda finans fonksiyonu içinde görev alanlarının değiştiğini söylüyor.

Siber güvenlik, yatırım önceliğinin başında geliyor. Ankete katılan CFO'nun iş gündeminde üst sıralara çıkıyor ve yanıt verenlerin yüzde 60'ı son iki yılda siber güvenlik araçlarına ve teknolojisine yatırımlarını artırdıklarını ifade ediyor. İşte iş süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için kullanabileceğiniz stratejiler:

1-Süreç otomasyonu: Teknolojik dönüşüm, yüzyılın en önemli konularından bir tanesi. Otomasyon, işlemlerin daha hızlı ve hatasız tamamlanmasını sağlarken maliyetleri düşürme ve daha hızlı karar verme kapasitesini artırma imkanı sunuyor. Amazon, otomasyonu etkili bir şekilde kullanarak süreçlerini hızlandıran ve iş verimliliğini artıran şirketlerden.

Depo yönetiminden müşteri hizmetlerine kadar birçok sürci otomatikleştiren Amazon, teknoloji sayesinde insan hatalarını azaltmış ve süreçlerini hızlandırmış durumda. Ülkemizde de hemen hemen bütün büyük şirketler bu konuda önemli yatırımlar yapıyorlar. ING Türkiye geçtiğimiz günlerde IDC CIO Awards yarışmasında “İç Kontrol’ün Teknoloji Merkezli Yükselişi: Veriye Dayalı Bir Dönüşüm Hikayesi” projesiyle “Yılın En Başarılı Değişim Yönetimi” kategorisinde birinci oldu.

ING Türkiye’den aktarılan bilgiye göre, proje kapsamında tasarlanan ATLAS uygulamasıyla, şube faaliyetlerinde kural bazlı senaryolar yüzde 43 azaltılarak, 4 AI model ile daha doğru ve kaliteli tespitler gerçekleştirme imkanı sağlandı. Çalışanların işlem incelemelerini tek ekranda gerçekleştirmesiyle çalışma konforu artarken inceleme süresi yüzde 27 oranında düştü. IKARUS uygulaması ve robotik süreç otomasyonuyla kontrol noktaları otomatikleştirildi.

Banka geneline yayılmış kontrol noktalarındaki robot kullanımı 99 kat arttı. Geliştirilen bu süreçlerle kontrol alanı genişletilerek iş kapasitesi 5 katına çıkartıldı. Veri odaklı ve robotik dönüşümle, yeni yönetmeliklere uyum kontrollerinin hayata geçme süresi büyük ölçüde kısaltıldı. Çalışanların veri okur yazarlığı ve kodlama becerileri geliştirildi.

2- Eğitim ve yetenek geliştirme: Sürekli eğitim ve beceri geliştirme programları, çalışanların verimliliğini artırırken iş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı oluyor.

PwC Şirket Ortağı Ülker Day, “World Economic Forum Future of Jobs 2023 raporuna göre şirketlerin yüzde 53'ü işlerini dönüştürmenin önündeki ana engel olarak yetenekleri çekememeleri olduğunu belirtiyor ” ifadesinde bulunuyor.

Şirketlerin yeteneği çekme ve yeteneği elde tutma odaklarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatan Day şunları söylüyor: “Özellikle yeteneklerin liderlik, yetenek geliştirme / yetenek tazeleme gibi gelişim programları ve küresel çaplı projeler/görevlendirmelere dahil edilerek desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanıyor.

Yeteneklerin günlük iş rutinlerinden başlayarak şirket deneyiminin pozitif olması için şirketlerin kariyer, performans ve toplam ödül yönetimi başta olmak üzere çalışana dokunan tüm süreçlerin efektif ve proaktif yönetilmesi gerekiyor.”

3-Veri analitiği: İşletmeler, veri analitiğini kullanarak süreçlerin performansını ölçebilir, gelişme alanlarını belirleyebilir ve süreçleri daha etkili ve verimli hale getirebilir.

Bilgiye dayalı karar verme, iş süreçlerinde gereksiz atıkları azaltmaya ve genel verimliliği artırmaya yardımcı olur. Netflix, veri analitiği konusunda öncü bir şirket. Netflix, kullanıcı verilerini analiz ederek, hangi tür içeriklerin daha fazla ilgi çektiğini belirliyor ve bu bilgileri yeni içerikler oluştururken ve mevcut süreçlerini iyileştirirken kullanıyor. Veri analitiği, iş süreçlerini anlamak ve optimize etmek için güçlü bir araç.

Dijital üretim teknolojileri, üreticilerin global engellerin üstesinden gelmesine yardımcı oluyor Son birkaç yılda benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalmaları, global üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketleri rekabet avantajlarını sürdürebilmek ve kârlılıklarını en üst düzeye çıkarabilmek için yapmaları gerekenleri yeniden düşünmeye itiyor.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri EMEA Başkanı Hartmut Pütz da üreticilere zorlu zamanlarda müşteri taleplerini karşılamak, pazarda bugün ve gelecekte başarılı olmak için operasyonlarını nasıl dönüştürebileceklerine dair önemli ipuçları veriyor.

Pütz, mevcut dinamik ortama rağmen daha hızlı tepki verebilen, esneklik ve kârlılığı destekleyen temel otomasyon çözümlerini benimseyen işletmelerin zorlu dönemlerde de başarılı bir şekilde büyümeyi sürdürebileceğine dikkat çekiyor. Pütz, şirketlere geleceğe yönelik etkili iş stratejilerinin merkezinde yer alan veri analitiği, yapay zekâ (AI) ve dijital ikizler gibi veriye dayalı teknolojilerin uygulanmasında proaktif olmalarını tavsiye ediyor.

Bu teknolojilerin dijital dönüşüm stratejilerini desteklediklerini ve iş zekâsı oluşturmak için önemli fırsatların kilidini açtıklarını vurgulayan Pütz; üretim bölümünden veri toplayarak, analiz ederek ve paylaşarak süreçlerin nasıl iyileştirilebileceğini belirlemenin, üretkenliği, verimliliği ve çalışma süresini artırmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.