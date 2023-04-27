MediaMarkt, deneyim şampiyonluğu hedefliyor

Mehtap HALICI

Kocabaş, MediaMarkt Türkiye’nin, perakendecilik anlayışını değiştirecek yepyeni bir konsept ile ilk Lighthouse mağazasını Ekim ayında İstanbul Marmara Park’ta açacağını söyledi.

Bu yeni konsept mağazanın odak noktasına müşteri deneyimini alarak farklılaşacaklarını vurgulayan Kocabaş, sözlerine şöyle devam etti: “Türk tüketicisinin teknoloji adaptasyonu çok yüksek. Bu gelişime paralel olarak bütünleşik bir konseptte yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Lighthouse konseptiyle açacağımız deneyim mağazası 6 bin 500 metrekare alanda elektronik perakende pazarında en büyük mağazalaşma yatırımı olacak. Bundan sonra yeni hedefimiz deneyim şampiyonu olmak."