Microsoft, 25 yıl sonra Pakistan’dan çekiliyor: Sürdürülebilir değildi

Microsoft Pakistan’da yalnızca 5 çalışanı olduğunu ve mühendislik kaynağının bulunmadığını açıkladı. Şirketin Pakistan’daki ekip, temel olarak Azure ve Office ürünlerinin satışından sorumluydu.

Microsoft’un Pakistan’dan ayrılma kararı, bu hafta küresel çapta 9 bin çalışanı etkileyen yüzde 4'lük iş gücü azaltımıyla bağlantılı olarak, daha büyük bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor.

İrlanda’ya Taşınan lisanslama ve sözleşme yönetimi

Microsoft’un son birkaç yıldır ülkeye yönelik lisanslama ve ticari sözleşme yönetimini İrlanda’daki Avrupa merkezine taşıdığı ifade edildi. Bu bağlamda, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı, Microsoft’un kararını küresel bir "iş gücü optimizasyon programı" kapsamında aldığını duyurdu. Bakanlık, günlük hizmetlerin ise yerel sertifikalı ortaklar tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Microsoft’un Pakistan’dan ayrılması, çarpıcı bir eleştiriye yol açtı

Microsoft’un Pakistan’daki eski yöneticilerinden Jawwad Rehman, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin ayrılığını sadece bir iş hareketi olarak görmediklerini belirtti. Rehman, “Bu sadece bir şirketin ayrılışı değil; ülkemizin nasıl bir ortam oluşturduğunun acı bir göstergesidir. Microsoft gibi devlerin burada kalmasının sürdürülebilir olmadığı bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

Google'ın yatırımları, Microsoft’un çekilmesiyle zıt bir imaj yaratıyor

Microsoft’un Pakistan’dan ayrılması, ülkenin hükümetinin kısa süre önce gençlere Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinden IT sertifikaları sağlama planını açıklamasının ardından geldi. Google, geçtiğimiz yıl Pakistan'a 10,5 milyon dolarlık yatırım yaparak 2026'ya kadar ülkede 500 bin Chromebook üretmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Google’ın bu yatırımı, Microsoft’un ülke pazarından çekilmesinin hemen ardından dikkat çekici bir zıtlık oluşturuyor.

Pakistan, teknoloji devlerinin mühendislik merkezine dönüşemedi

Hindistan gibi bazı ülkeler Batılı teknoloji devlerinin mühendislik dış kaynak merkezine dönüşmeyi başarmışken, Pakistan bu hedefe ulaşamadı. Şu an Pakistan pazarında daha çok yerel şirketler ve Çinli teknoloji devleri, özellikle Huawei öne çıkıyor.