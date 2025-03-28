Microsoft'un yapay zeka adımından sonra Elon Musk'tan hamle! Grok Telegram’a entegre edildi

Microsoft’un CoPilot sohbet robotunu WhatsApp’a entegre etmesinin ardından Elon Musk da yapay zeka alanındaki rekabete yeni bir adım attı. Musk’ın sahibi olduğu sohbet robotu Grok, artık Telegram üzerinden de kullanılabilecek.

Elon Musk, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı kısa açıklamayla Grok’un Telegram’daki varlığını resmen duyurdu.

Grok’a erişim için premium abonelik gerekli

Grok ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, sohbet robotunu Telegram üzerinden kullanmak isteyenlerin Premium aboneliğe sahip olmaları gerekiyor. Kullanıcılar, uygulama içinden @GrokAI adlı resmi hesabı aratarak Grok ile sohbet başlatabiliyor. Abonelik durumu sistem tarafından kontrol edildikten sonra erişim sağlanıyor. Ayrıca ekip, sahte hesaplara karşı uyarıda bulunarak kullanıcıların yalnızca resmi GrokAI hesabını kullanmalarını önerdi.

Gelişmiş özellikler sadece X premium’da

Telegram’daki Grok, platformun temel sürümünü sunuyor. Daha gelişmiş özellikler olan "Think" (düşün) ve "DeepSearch" (derin araştırma) gibi araçlar ise sadece X Premium kullanıcıları için aktif. Bu özelliklere erişim yalnızca X platformu ya da Grok’un resmi uygulaması üzerinden sağlanabiliyor.