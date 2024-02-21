Milli muharip uçak KAAN, 8000 feet irtifada 13 dakika havada kaldı

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın ilk uçuşu dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kotil, paylaşımında, "Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.