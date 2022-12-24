Mobilefest 2023 için geri sayım başladı

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) açıklamasına göre, fuarın katılımcı firma ve ziyaretçileriyle birlikte Türkiye’yi dünyada teknoloji üssü konumuna taşıması hedefleniyor.

ExpoHIS tarafından hayata geçirilen ve yerli bilişim firmalarının yeni teknolojilerini tanıtıp uluslararası iş birlikleri sağlayacağı Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, ürün ve hizmetlerini sergilemek, marka bilinirliğini artırmak isteyen bilişim firmalarını aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, Mobilefest 2023 fuarına ağırlıklı Ortadoğu bölgesi ve Avrupa’dan yoğun talebin olduğunu belirtti.

Onak, "Aralarında Avusturya, Azerbaycan, Kazakistan, Gana, Katar, Kosova ve Rusya’nın da yer aldığı 20’yi aşkın ülkeden 100’ün üzerinde satın almacıyı B2B ikili iş görüşmeleri için fuarımıza getiriyoruz. Fuarımıza az bir zaman kaldı ve şu ana kadar çok sayıda nitelikli satın almacı fuarımıza gelmek için bizimle temasa geçmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’ın en önemli iletişim teknolojileri fuarını düzenleyeceklerini ifade eden Onak, "Uluslararası Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, üçüncü yılında da firmalar için yeni iş fırsatları yaratacak. Bu doğrultuda yerli ve yabancı 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Özellikle hedefimizde Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkeleri yer alıyor. Firmalarımız müşterilerini tanıması ve bu strateji doğrultusunda tanıtım gerçekleştirmesi adına fuarımız önemli bir buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Onak, teknoloji firmalarının en büyük dezavantajlarından birini “müşterinin ihtiyacına göre teknoloji geliştirmek yerine kendi geliştirdiği ürünü pazarlamaya çalışmak” şeklinde ifade ederek, "Mobilefest müşteriyi tanıma anlamında önemli bir buluşma noktası. Önde gelen markaların teknoloji direktörleri ve CTO’ları ile birlikte kamudan da çok sayıda satın almacı ve B2B ziyaretçi bekliyoruz. Ticari heyette ise GSM operatörleri, sistem entegratörleri ve aracı kurumlar olacak. Bunların tümü Mobilefest açısından çok önemli bir potansiyel." yorumunda bulundu.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ise Türkiye’nin mevcut durum içinde yarattığı teknolojiden kazanacağı potansiyelin büyüklüğüne dikkati çekti.

Bağören, "Şu anda bardağın yüzde 90’ı boş durumda. Burayı doldurabilecek teknolojilerin yanı sıra insan kaynağı ve yetkinlik de var. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki insan kaynağı da rekabetçi seviyelere ulaştı. Artık orta seviye okullardan mezun olan herhangi bir mühendisimiz dünyanın en iyi şirketlerinde iş buluyor. Diğer taraftan uluslararası yatırımcılar da firmalarımıza milyar dolar değer biçmeye başladı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin küresel anlamda bilgi teknolojilerinde bilinirliğini artırdığını belirten Bağören, "Buna karşın artılarımız varken geliştirdiğimiz teknolojiyi katma değer yaratma konusunda yavaş kalıyoruz. Firmalarımız çoğunlukla teknoloji mantalitesi ile yönetilip kendilerini satış ve pazarlamadan çok teknoloji konusunda rahat hissediyorlar.

Teknolojiyi en iyi şekilde geliştiriyorlar ama esas problem; müşteriye ulaşabileceği satış ve pazarlamada yaşanıyor. Biz Mobilefest ile firmalarımızı bu konfor alanından çıkarıyoruz bir bakıma. Böylelikle ürettikleri teknolojinin dünyayla buluşması adına önemli bir fırsat yaratıyoruz." dedi.