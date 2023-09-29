MOBİSAD: Satılan cep telefonlarının yarısından fazlası 9 bin 500 TL'nin altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteli gençlere, piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği sunulacağının müjdesini verdi. Böylece cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlanacak. MOBİSAD Başkanı Turnacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, destek konusunu MOBİSAD olarak kendilerinin gündeme getirdiğini belirterek, dijital topluma geçişte dijital ürünlere ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Gelinen süreçte oluşan fiyatlardan dolayı mobil iletişim cihazlarına ulaşımın zorlaştığını ifade eden Turnacı, "Bunun yanında bir de taksit kısıtlaması gibi durumlar ulaşımı daha da güçleştirdi. Biz bu sebeple aslında genel bir vergi indirimi talep etmiştik. Mevcut konjonktürde topyekun bir vergi indirimi hayata geçirilemedi. Biz de en azından dijitalleşmeyi en efektif kullanacak gençlerimize, öğrencilerimize bir indirim olsun istedik." diye konuştu.

Turnacı, Türkiye'nin dijital toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çok sevindirici. Aslına bakarsanız sahanın talebi ve bizlerin beklentisi buradaki fiyat aralığının daha yüksek olmasıydı. Cep telefonlarında piyasa satış fiyatının en az 25 bin lira olmasını bekliyorduk. Çünkü ülke insanımızın her zaman en iyisine, en iyi teknolojilere layık olduğunu düşünüyoruz. Bir kere bunu böyle değerlendiriyoruz. Bu bakış açısıyla değerlendirsek de mevcut koşulları göz ardı da etmiyoruz. Bu açıdan atılan bu adımı, yapılan bu desteği sektör açısından çok olumlu karşılıyoruz."

"Bu yıl 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngörüyoruz"

Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de ocak-ağustos döneminde satılan cep telefon verilerine göre, Türkiye'de satılan cep telefonlarının miktar bazlı yüzde 57'sinin, ciro açısından da yüzde 27'sinin 9 bin 500 liraya kadar olan telefonlardan oluştuğunu bildirdi.

Turnacı, "Bu alım gücündeki öğrencilerimiz bu teknolojiye daha rahat, daha kolay ulaşacak. Bu bizi mutlu ediyor. Tabii ki temennimiz buradaki rakamın daha yüksek olması. Farklı alım gücündeki vatandaşların da yine kendi tercihlerine göre teknolojiye daha kolay ulaşmasıydı. Ama biz bunu bir adım olarak görüyoruz. Bu adımı olumlu karşılıyor, değerli buluyoruz. Farklı kesimlerin yine teknolojiye rahat ulaşacakları, avantaj sağlayacakları adımların bir başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Destek müjdesinin seçimlerden önce dillendirildiğini anımsatan Turnacı, şöyle devam etti: "Bu, vatandaşlarımızın bir beklentiye girmelerine neden oldu. Alımlarını ertelediler. Bu da pazarı olumsuz etkiliyordu. Aslında vatandaşlarımızın bir kısmı burada mağdur oldu. Çünkü belki onların alım gücü 9 bin 500 lira seviyesinin üzerindeydi. Cep telefonu alım ihtiyaçlarını erteleyen vatandaşlar ile Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği destekten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz sayesinde piyasanın hareketleneceğini ve sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Atılan adımı olumlu buluyoruz. Öte yandan, Türkiye'de yıllık telefon satış adedinin 10 milyon 500 bin seviyesinin altına inmediğini görüyoruz. Çünkü bu ürünler artık hayatı kolaylaştıran ürünler. Zaruri ihtiyacımız artık telefonlar. Bu yıl 12 milyon ila 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngörüyorduk. Bu destekle beraber bunu kolaylıkla yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Turnacı, destek kapsamında alınacak telefonlarda, tıpkı yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlardaki gibi IMEI numarası eşleştirme uygulamasının gündeme gelebileceğini belirterek, bunun suistimali önleme açısından çok doğru bir adım olacağını söyledi.