Nvidia CEO’suna 10 yıl sonra ilk maaş zammı! Geliri yüzde 49 arttı

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, 2025 mali yılı itibarıyla on yıl aradan sonra ilk kez maaş artışı aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildiriye göre, Huang'ın temel maaşı yüzde 49 artışla 1,5 milyon dolara yükseltildi. Değişken nakdi de 2024 mali yılına göre 1 milyon dolar veya yüzde 50 arttı. Hisse senedi ödülleri 38,8 milyon dolara çıkarak toplam ödemeyi 49,9 milyon dolara taşıdı.

Hisseleri 94 milyar dolar değerinde

Nvidia'nın hisse senedi fiyatı 2022 sonu ile 2024 sonu arasında dokuz kattan fazla artış gösterdi. Huang'ın yaklaşık yüzde 3,5 hissesi şu anda yaklaşık 94 milyar dolar değerinde.

Şirketten yapılan açıklamada, Huang'ın 2025 yılı maaşına 3,5 milyon dolarlık konut güvenliği ve danışmanlık ücretleri ile sürücü hizmetlerinin de dahil olduğu belirtildi. Bir önceki yıl Huang için konut güvenliği ve danışmanlık ücretleri toplam 2,2 milyon dolardı.

Jensen Huang kimdir?

Jensen Huang, 1963 yılında Tayvan'da doğmuş, küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmiştir. Oregon Eyalet Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği lisansını, ardından Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında Nvidia'yı kurarak grafik işlemciler (GPU) alanında devrim yaratmış, şirketi özellikle oyun, profesyonel görselleştirme ve yapay zeka teknolojilerinde dünya lideri haline getirmiştir. Huang, vizyoner liderliği ve yenilikçi yaklaşımıyla teknoloji dünyasında önemli bir figür olarak kabul edilmektedir.