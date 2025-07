Nvidia’nın 1 milyar dolar değerindeki yapay zeka çipi Çin’e kaçırıldı

Takip Et

ABD’nin ihracat yasaklarına rağmen Nvidia’nın B200 modeli başta olmak üzere birçok yapay zeka çipi Çin karaborsasına düştü. Financial Times’ın ortaya çıkardığı belgelere göre, yalnızca son üç ayda Çin’e 1 milyar doları aşkın yasa dışı çip satışı yapıldı.

ABD'nini lider çip üreticisi Nvidia, B200 çipini OpenAI, Meta ve Google gibi dev şirketlere yolluyor. Bu çiplerin Çin’e satışı yasak olsa da; FT’nin ulaştığı satış sözleşmelerine göre, Çinli şirketler bu ürünlere farklı yollarla ulaşabiliyor. Bu da Çin’deki çip karaborsasının hızla büyüdüğüne işaret ediyor.

Şubat ayında kurulan "Gate of the Era" adlı bir şirket, Çin’e çip sağlayan en büyük tedarikçilerden biri. Şirketin sunduğu veri merkezi raflarında 8 adet B200 çipi bulunuyor ve bu sistemler doğrudan kullanılabilecek şekilde teslim ediliyor. Her biri yaklaşık 150 kg ağırlığında olan bu rafların tanesi, 500 bin dolardan alıcı buluyor.

Çinli distribütörler bu çipleri Douyin ve Xiaohongshu gibi sosyal medya platformları üzerinden Supermicro, Dell, Asus gibi markaların logolarıyla satışa çıkarıyor. Yüzlerce satıcı ve alıcının yer aldığı sosyal medya gruplarında, satışlar anlık olarak gerçekleştiriliyor.

Nvidia başta olmak üzere bahsi geçen markalar, satışlardan haberdar olmadıklarını ve ABD ihracat yasalarına kesinlikle uyduklarını belirtiyor.