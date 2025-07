Okullar kapandı tabletler açıldı

Hamide HANGÜL

Bir süre akıllı telefon­ların gölgesinde ka­lan tabletler, donanım ve yazılım açısından yaşadı­ğı büyük dönüşümle tekno­loji pazarında yeniden büyü­me trendine girdi. Gelişmiş işlemciler, yapay zeka (AI) destekli özellikler, 120Hz ek­ranlar, stylus uyumluluğu ve çok yönlü işletim sistemle­riyle tabletler artık sadece bir oyun aracı değil, aynı zaman­da birer iş asistanı. Katlana­bilir ekranlar ve yapay zekâ destekli işlemcileriyle tüketi­cileri cezbeden tabletler, özel­likle okulların kapanmasıy­la çocukların yaz tatilinde de hem öğrenmeye hem de oyuna devam etmek için ilk tercihi oluyor. AI destekli ve aynı za­manda bütçe dostu da olan ci­hazları sizler için araştırdık.

TCL NXTPAPER 11

NXTPAPER 2.0 teknolojisi ve 2K çözünürlüğüyle TCL NXTPAPER 11, göz dostu parlaklık ve uyumlu renk tonlarının yanı sıra, 8.000 mAh bataryaya sahip. Ağırlığı 462 gram olan tablet 4GB ROM, 128 GB RAM, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltırken, düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Kağıtta yazma hissi veren tablet modeli, parmak izi okuma özelliğine sahip. Ortalama 6.850 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan bu model, kalem desteğiyle çizim ve yazı çalışmalarına da olanak tanıyor.

Casper VIA L50 ve S50 Pen tabletler

Casper’ın, VIA L50 ve VIA S50 Pen tabletleri, oyun oynama, çalışma, film izlemenin yanı sıra, Dolby destekli çift hoparlör sistemiyle sinema kalitesinde ses sistemi sunuyor. VIA L50 ve VIA S50 Pen, akıllı kalem desteğiyle de gerçek kalem hissiyatıyla çizim imkanı tanıyor. Mediatek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 2.2 GHz özellikleriyle Casper VIA L50, yüksek hızda, birçok görevin aynı anda yapılmasını sağlıyor. Öğrenciler uygulamalar arasında rahatça gezinebiliyor. 8000 mAh kapasiteli batarya, 11 inçlik Full HD+ ekran ve 500 NIT ekran parlaklığına sahip. LTE desteğiyle her an bağlantıda kalmayı mümkün kılan VIA L50, 4.5G teknolojisine, 13MP ana kamera, 2MP makro lens ve 8MP ön kamerayla her detay canlı ve net çekim imkanı sunuyor. 128GB dahili hafıza ve 512GB SD kart desteğine sahip. Casper VIA S50 Pen, Helio G85 işlemcisi, sekiz çekirdekli yapısı, 2.0Ghz hızı, 500 NIT ekran parlaklığı özelliklerine sahip.

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung’un yaklaşık 6.299 TL'den başlayan Tab A9+ modeli, AI destekli Samsung Kids moduna sahip. Ebeveynlere ekran süresi ve uygulama kullanım raporları sunan model, Snapdragon 695 işlemcisi ve Dex Mod desteğiyle oyun ve eğitim için öne çıkarken, 11 inç TFT ekran, 1920x1200 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 7040 mAh pil ve Android 13 One UI 6 işletim sistemine sahip.

Huawei MatePad SE 11

Huawei’nin HarmonyOS 2.0 işletim sistemine sahip tableti, AI ile çoklu pencere kullanımını kolaylaştırıyor. Celia sesli asistanla not alma, görev hatırlatma ve içerik arama işlemlerine sahip. Ortalama 5.999 TL’den satışa sunulan MatePad SE, AI destekli kitap modu ve göz sağlığı açısından mavi ışık sertifikasına sahip. 2KFulluView ekrana, 7.700mAh pil gücüne sahip. 4 GB/6GB /8GB RAM kapasitesine sahip seçeneklerinin yanı sıra 64 GB / 128 GB hafızaya sahip iki seçeneği de mevcut.

Honor Pad X9a

Honor’un yeni nesil tableti Honor Pad X9a, hem günlük kullanım, hem de multimedya deneyiminin yanı sıra, 11.5 inç büyüklüğündeki FullView ekrana sahip. Göz sağlığını koruyan TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası bulunan cihaz, 2.8 GHz gücünde sekiz çekirdekli işlemcisi ve 8 GB RAM ile uygulamalar arası geçiş sağlıyor. 128 GB depolama alanına sahip cihaz, 2,5K yüksek çözünürlük, 120HZ yenileme hızı ve 475 gram ağırlığa sahip. Google Kids’le aynı zamanda ebeveyn kontrolü üzerinden kullanım süresi de belirlenebilen tablet yaklaşık 7.999 TL’den satışa sunuluyor.

Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11, Android 13 işletim sistemi ve 8 GB RAM’e sahip. Full HD görüntü kalitesi, 128 GB depolama alanına sahip model, 8 çekirdekli. Yapay zekâ algoritmaları sayesinde kullanıcıların içerik tercihlerini analiz ediyor ve kişiselleştirilmiş eğitim materyalleri sunuyor. Dolby Atmos ses sistemi, kalem desteği ve 11 inçlik ekranıyla hem görsel hem işitsel öğrenmeye uygun bir ortam sunarken, ortalama 7.999 TL’den başlayan fiyatlarla teknoloji marketlerinde yerini alıyor. 7040 mAh (yaklaşık 12 saat video oynatma) pil gücüne sahip modelin, kalem ve manyetik kılıf destekli.

En büyük segment 8 bin TL altı

CCasper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, Türkiye pazarında 2025 yılına bakıldığında 2.5 milyon adetlik tablet pazarına ulaşılacağının tahmin edildiğini söyledi. En büyük segmentin 8 bin TL altı cihazlar olduğunu belirten Karaman, “Bu segmenti, yüzde 15’lik payla 8 bin-12 bin TL aralığındaki ve yüzde 15’lik payı ile 15 bin 20 bin TL fiyat aralığındaki tabletler takip ediyor. 15 bin 20 bin TL fiyat aralığındaki ürünlerin satışı geçen yıla göre 2 kat arttı. Ayrıca 12-15 bin TL fiyat aralığındaki ürünlerin payı da yüzde 20 büyüdü. Kullanıcılar tablet seçerken, cihazın ne amaçla kullanılacağına dikkat ediyor.