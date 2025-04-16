OpenAI’dan ChatGPT’ye ‘kütüphane’ özelliği: Tüm görseller tek yerde!

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının yapay zekayla oluşturdukları görselleri toplu halde görüntüleyip düzenleyebilecekleri yeni “Kütüphane” özelliğini tanıttı. Bu özellik, hem masaüstü hem de iOS ve Android uygulamaları üzerinden aşamalı olarak kullanıcılarla buluşacak.

Tüm planlarda ulaşabilecek

Yapılan açıklamaya göre, yeni kütüphane sekmesi ChatGPT’nin Free (ücretsiz), Plus ve Pro dahil olmak üzere tüm kullanıcı planlarında aktif olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, oluşturdukları tüm görselleri tek bir alanda görüntüleyebilecek, sıralayabilecek, düzenleyebilecek, cihazlarına kaydedebilecek ya da paylaşabilecek.

Mobil uygulamada “Görüntü oluştur” adını taşıyan yeni bir buton da eklendi. Kullanıcı bu buton aracılığıyla bir betimleme girerek görsel oluşturabiliyor. Üretilen görsel otomatik olarak kütüphaneye kaydediliyor ve buradan tekrar erişim sağlanabiliyor.

Birkaç gün içinde tüm hesaplarda aktif olacak

Web sürümünde ise bu özellik henüz tüm kullanıcılara açılmadı. OpenAI, birkaç gün içinde tüm hesaplarda aktif hale geleceğini belirtiyor.

Yeni kütüphane özelliği, özellikle sosyal medya içerik üreticileri, dijital pazarlama uzmanları ve görsel üretimle ilgilenen kullanıcılar için yapay zekayla üretilen içerikleri daha düzenli ve pratik bir şekilde yönetme imkânı sunuyor.

GPT-4.1'i duyurmuştu

OpenAI, Kütüphane özelliğini tanıtmasının hemen öncesinde, geçtiğimiz günlerde yeni nesil çok modlu yapay zeka modeli GPT-4.1’i tanıtmıştı. GPT-4.1, özellikle kod yazımı ve karmaşık talimatları anlama konularında GPT-4o’ya göre belirgin gelişmeler sunuyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise bağlam kapasitesinin 128 binden 1 milyona çıkarılması oldu. Bu sayede model, çok daha uzun metinleri, görselleri ve videoları tek seferde işleyebiliyor.

GPT-4.1, Mini ve Nano adını taşıyan iki alternatif versiyonla birlikte sunulurken, bu modeller daha uygun fiyatlı ve hızlı çözümler arayan kullanıcılar için geliştirildi. Ayrıca OpenAI, GPT-4.1’in işletme maliyetinin GPT-4o’ya göre yüzde 26 daha düşük olduğunu belirterek yeni modelin verimlilik açısından da öne çıktığını duyurdu. GPT-4.1’in tanıtımıyla birlikte şirket, eski modellerin kademeli olarak kullanım dışı bırakılacağını da açıkladı.