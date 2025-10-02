OpenAI’nin değeri 500 milyar dolara yükseldi
Yapay zekâ alanındaki lider şirketlerden OpenAI, hisse satışının ardından piyasa değerini 500 milyar dolara çıkararak teknoloji dünyasında yeni bir rekora imza attı.
Hisse alım konsorsiyumunda Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dabi'den MGX ve T. Rowe Price'ın yer aldığı belirtildi.
Şirketin ikincil piyasada 10 milyar doların üzerinde hisse satışını onayladığı da öğrenildi.
Bu gelişme, OpenAI'in gelir ve kullanıcı sayısındaki olağanüstü büyümeyi yansıtıyor.
Kaynak: ForInvest