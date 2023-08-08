Orman yangınlarıyla mücadeleye ‘yapay zekâ’ desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekâdan destek alarak proje geliştirdi. Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ve özel sektör iş birliğiyle yapay zekâ destekli risk yönetimi gerçekleştirilecek.

Böylece, “Yangın Risk Yönetimi Projesi” ile orman yangınları önceden tahmin edilebilecek ve tehlike barındıran bölgelerde gereken önlemler alınmaya çalışılacak. Proje ile çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak, meteorolojik veriler, bitki örtüsü, topografya, nüfus yoğunluğu, kara yolları, enerji nakil hatları ve geçmiş yangın verileri gibi 400'den fazla değişken kullanılarak "yangın riski haritaları" oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda üç günlük yangın riski tahmini yapılarak, ilgili bölgelerde gereken önlemlerin alınması için bilgi sağlanıyor. Yapay zekâ desteği sayesinde geçmiş yangınlar yüzde 80 doğrulukla tahmin edilebilirken, yangınlar oluşmadan önce belirlenen bölgelerde önlemlerin alınması da mümkün olacak. Öte yandan yangın riski haritalama modelinin günde iki defa güncellenmesi sebebiyle de risk haritası güncel veriler ışığında daha doğru ve güvenilir tahminler sunulabiliyor. Projenin ikinci aşamasında ise orman yangınları sırasında optimum kaynak transferi yönetimi üzerinde odaklanıldı. Yangın esnasında kaynakların etkili şekilde alevlere müdahalesi için de risk haritaları baz alındı.

Bu kapsamda, kaynakların yangın alanına mümkün olan en kısa sürede transferi sağlanarak alevlerin büyümesinin önlenmesine katkı sağlandı. Ayrıca, daha düşük riskli bölgelerden kaynakların tamamlanması ve paylaşılan kaynakların etkili yönetilmesi için orman yangını risk haritasından yararlanıldı. Böylece akıllı kaynak yönetimiyle minimum maliyetle maksimum verimlilik sağlanmasına katkı verildi.

Erken Uyarı ile 15 saniyede tespit edilebiliyor

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında geliştirilen projelerden bir diğeri ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için geliştirilen Yangın Yönetim ve Orman Yangını Erken Uyarı sistemleri oldu. OGM, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen projede kullanılan ve sayısal haritalar üzerinden yangınların anlık bilgilerle izlenebildiği sistem ile 15 kilometre uzaklıktaki duman 15-20 saniyede tespit edilebiliyor.

3.5 milyon hektar orman alanı izleniyor

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında geliştirilen projelerden bir diğeri ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için geliştirilen Yangın Yönetim ve Orman Yangını Erken Uyarı sistemleri oldu. OGM, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen projede kullanılan ve sayısal haritalar üzerinden yangınların anlık bilgilerle izlenebildiği sistem ile 15 kilometre uzaklıktaki duman 15-20 saniyede tespit edilebiliyor.

OGM için geliştirilen sistemler aracılığıyla orman yangınları internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Yangının başlangıcı otomatik olarak e-posta, SMS veya MMS yoluyla yetkililere bildiriliyor. Yangına hassas olan kritik orman arazilerinin olduğu 130 yangın gözetleme kulesine şimdiye kadar kurulan toplam 324 kamera ile yangına birinci derecede hassas 3,5 milyon hektar orman alanı izleniyor.