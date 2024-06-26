Özen İş Makina, savunma için mekanik sistem üretiyor

Meryem KARADAĞ

Mersin-Tarsus Organi­ze Sanayi Bölgesi’n­de Kurulu üretim te­sisinde faaliyet gösteren Özen İş Makina; cam, otomotiv, enerji ve makina gibi sektörlere kalıp, makine ve mekanik parça, tasa­rım ve imalatı yapıyor. Özen İş Makina üretiminin yüzde 40’ını başta ABD, Birleşik Arap Emir­likleri, Fransa, Almanya, Hol­landa, Portekiz, İtalya olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediyor.

Son 10 yıldır savunma ve hava­cılık sanayide mekanik ve elekt­romekanik sistem tasarımı ve talaşlı imalat yöntemiyle yapı­sal parça, mekanizma ve sistem üretimi üzerine çalışmalar yap­tıklarını belirten Özen İş Maki­na Genel Müdürü ve SAHA İs­tanbul Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Okyay savunma sanayisi­ne yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Hedefimiz savunma sanayine ihracat yapmak”

Üretimde 50 yıllık bir tecrübe ve ihracat yapan bir firma ola­rak savunma ve havacılık sek­töründe büyümeyi hedefledik­lerini belirten Okyay, “Bölgede savunma ve havacılık sektörün­de AS 9100 belgesini ilk alan fir­mayız. Savunma sanayisi için hedef belirleme çalışmalarımı­zın hemen ardından stratejik yol haritasını oluşturduk. İşle­yişimizi iyileştirip kaynakları­mızı, kalitemizi ve Ar-Ge altya­pımızı geliştirdik” diye konuştu.

Şu an ROKETSAN, ASELSAN, BMC, MKE, TUSAŞ, TEI gi­bi platform üretici firmaların hem milli hem de ticari projele­rine mekanik parça ve mekaniz­ma üretimleri yaptıklarını vur­gulayan Pınar Okyay, “Makine Kimya’nın 120’lik-81’lik havan toplarında, Altay ve Fırtına tan­kının silah sistemlerinde, Bo­ran’da, ROKETSAN’ın Atma­ca sisteminin silah sisteminde, Cirit ve Hisar projelerinde, yi­ne BMC’nin Tank Taşıyıcı pro­jesinde, Kirpi ve Obüs projele­rinde, TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçağı Kaan’da ve TEI’nin mil­li motor projelerinde yer aldık.

Ben hem sanayici kadın kimli­ğimle hem de firmamı savunma ve havacılık sektörüne iten bir yönetici olmaktan gurur duyu­yorum” dedi. Geleceğe yönelik hedefleri arasında savunma sa­nayindeki milli projelerde daha fazla yer alarak ihracat yapmak olduğunu söyleyen Okyay, “Üre­timimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Henüz savunma sana­yine ihracat yapmıyoruz ancak hedefimiz bu yönde” dedi.

“Kadınlar savunma sanayi alanında daha fazla yer almalı”

Kadınların savunma sanayi alanında daha çok yer alması ge­rektiğine de vurgu yapan Pınar Okyay, “Her şey bir hayalle baş­lar felsefesine inananlardanım. Önce hayal ettim. Firmamızın bu ekosistemde yer almasını çok istedim. Sonrasında bu fikre tutkuyla bağlandım. Gerçekten bunun için çok çaba sarf edip emek gösterdim. Sonrasında da bugün olduğumuz yere geldik. Tabii gideceğimiz çok yol var. Yapacağımız daha çok iş var. Bu sektörün içinde olmak bize ma­nevi haz verdiği için olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.