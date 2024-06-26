Özen İş Makina, savunma için mekanik sistem üretiyor
Savunma sanayisi için hedef belirleme çalışmalarının hemen ardından stratejik yol haritasını oluşturduklarını belirten Özen İş Makina Genel Müdürü Pınar Okyay, milli ve ticari projelere mekanik parça ve mekanizma üretimleri yaptıklarını söyledi.
Meryem KARADAĞ
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde Kurulu üretim tesisinde faaliyet gösteren Özen İş Makina; cam, otomotiv, enerji ve makina gibi sektörlere kalıp, makine ve mekanik parça, tasarım ve imalatı yapıyor. Özen İş Makina üretiminin yüzde 40’ını başta ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz, İtalya olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediyor.
Son 10 yıldır savunma ve havacılık sanayide mekanik ve elektromekanik sistem tasarımı ve talaşlı imalat yöntemiyle yapısal parça, mekanizma ve sistem üretimi üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Özen İş Makina Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Okyay savunma sanayisine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
“Hedefimiz savunma sanayine ihracat yapmak”
Üretimde 50 yıllık bir tecrübe ve ihracat yapan bir firma olarak savunma ve havacılık sektöründe büyümeyi hedeflediklerini belirten Okyay, “Bölgede savunma ve havacılık sektöründe AS 9100 belgesini ilk alan firmayız. Savunma sanayisi için hedef belirleme çalışmalarımızın hemen ardından stratejik yol haritasını oluşturduk. İşleyişimizi iyileştirip kaynaklarımızı, kalitemizi ve Ar-Ge altyapımızı geliştirdik” diye konuştu.
Şu an ROKETSAN, ASELSAN, BMC, MKE, TUSAŞ, TEI gibi platform üretici firmaların hem milli hem de ticari projelerine mekanik parça ve mekanizma üretimleri yaptıklarını vurgulayan Pınar Okyay, “Makine Kimya’nın 120’lik-81’lik havan toplarında, Altay ve Fırtına tankının silah sistemlerinde, Boran’da, ROKETSAN’ın Atmaca sisteminin silah sisteminde, Cirit ve Hisar projelerinde, yine BMC’nin Tank Taşıyıcı projesinde, Kirpi ve Obüs projelerinde, TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçağı Kaan’da ve TEI’nin milli motor projelerinde yer aldık.
Ben hem sanayici kadın kimliğimle hem de firmamı savunma ve havacılık sektörüne iten bir yönetici olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Geleceğe yönelik hedefleri arasında savunma sanayindeki milli projelerde daha fazla yer alarak ihracat yapmak olduğunu söyleyen Okyay, “Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Henüz savunma sanayine ihracat yapmıyoruz ancak hedefimiz bu yönde” dedi.
“Kadınlar savunma sanayi alanında daha fazla yer almalı”
Kadınların savunma sanayi alanında daha çok yer alması gerektiğine de vurgu yapan Pınar Okyay, “Her şey bir hayalle başlar felsefesine inananlardanım. Önce hayal ettim. Firmamızın bu ekosistemde yer almasını çok istedim. Sonrasında bu fikre tutkuyla bağlandım. Gerçekten bunun için çok çaba sarf edip emek gösterdim. Sonrasında da bugün olduğumuz yere geldik. Tabii gideceğimiz çok yol var. Yapacağımız daha çok iş var. Bu sektörün içinde olmak bize manevi haz verdiği için olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.