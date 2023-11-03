Packupp, 12 milyon TL fon talebiyle yatırım turuna çıktı

Paya dayalı kitle fonlaması mevzuatı gereği talep ettiği fon tutarına karşılık şirket paylarının yüzde 2’sini yatırımcılara arz eden PackUpp, fonlama sonrası 2024 yılında İngiltere operasyonlarını başlatmayı, 2025 yılında ABD pazarına açılmayı, uzun vadede yerel ve global borsalara kote olmayı hedefliyor.

88 yatırımcıdan 3,7 milyon dolar yatırım

Bugüne kadar çıktığı üç yatırım turunda 8’i kurumsal 80’i bireysel olmak üzere 88 yatırımcıdan toplamda 3,7 milyon dolar yatırım alarak güçlü bir yapı inşa eden teslimat teknolojileri girişimi PackUpp Türkiye’deki son yatırım turunu başlattı.

Kuruluşundan bu yana geçen 3,5 yılda 300'den fazla müşteri, 10 milyondan fazla teslimat yaparak sektörün aranan firmaları arasına giren şirket, fonbulucu platformundaki son turunda şirket paylarının yüzde 2’sinin arzıyla 12 milyon TL fona ulaşmayı hedefliyor.

E-ticaret teslimat süreçlerini yapay zeka, makine öğrenmesi, NLP gibi yeni nesil teknolojilerle dijitalleştiren PackUpp, kendi sektöründe dünyanın en iyi 10 teknoloji şirketinden biri olmayı amaçlıyor.

Amerika, İngiltere ve Türkiye borsaları

Yatırım turu sonrasında atılacak adımlara ilişkin görüş veren PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO’su Semih Emre Özcan, “Yatırımcıya verdiğimiz güven sayesinde bugüne kadar üç yatırım turunda toplam 3,7 milyon dolar yatırım alarak hareket kabiliyetimizi artırdık. Şimdi uluslararası büyüme hedeflerine odaklandık ve kısa zamanda unicorn olarak yatırımcılarımıza yüksek çarpanlı kazançlar sağlamak istiyoruz.

Global açılımımız ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmek üzere Türkiye'deki son yatırım turumuzu düzenlemekteyiz. İngiltere'deki şirketimiz kurulmuş durumda. Stratejik partner anlaşmalarımız ve müşteri görüşmelerimiz neticelenmek üzere. 2024 yılında İngiltere operasyonlarını başlatmayı ve 2025 yılında sistem testlerimizi tamamlayarak Amerika’ya açılmayı hedefliyoruz. 3 yıllık vizyonumuzu ise global ve yerel borsalar olarak belirledik.

Amerika’da Nasdaq ve NYSE, İngiltere'de London Stock Exchange ve Türkiye’de Borsa İstanbul’u değerlendirmekteyiz. Pazardaki lider konumumuzu globale taşımak en büyük hedefimiz. Bunu gerçekleştirerek ortaklarımızın yüksek çarpanlarla kazanç sağlaması için bütün yeteneklerimizi kullanmaya hazırız” ifadelerini kullandı.