Rekabet kızışıyor: Meta ses girişimi Play AI şirketini satın aldı!

Google ve OpenAI gibi rakipleriyle yaşadığı yoğun rekabet ortamında yatırımlarına hız veren Meta’dan yapay zeka alanında teknoloji geliştiren yeni bir satın alım hamlesi geldi. Meta, yapay zeka kullanarak insan seslerine yakın sesler üreten bir girişim olan Play AI şirketini satın aldı.

Bloomberght'nin haberine göre, Meta sözcüsü satın alımı doğrulayarak tüm Play AI ekibinin gelecek hafta şirkete katılacağını belirtti.

Bu satın alımanın uzun zamandır doğal sesler ve sesli içerik oluşturma ile giyilebilir teknoloji alanlarında çalışan Meta’nın yol haritasıyla da uyum içinde olduğu ifade ediliyor.

Google ve OpenAI gibi rakipleriyle yaşadığı yoğun rekabet ortamında Meta, yapay zekaya yatırımlarını artırırken, bunlar arasında OpenAI'dan kritik transferler de yapıyor.

Meta, geçtiğimiz aylarda da OpenAI'ın yapay zeka yöneticilerini, yapay zeka veri platformu Scale IA CEO'su Alexandr Wang'ı süper zeka odaklı gruba liderlik etmek üzere transfer etmişti.

Yeni satın alımın finansal şartları ise henüz açıklanmadı.