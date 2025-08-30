Rekabet ortaklığa dönüyor! Meta, yapay zeka için Google ve OpenAI ile masaya oturdu
Meta, sosyal uygulamalarındaki yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için rakipleri Google ve OpenAI ile görüşmelere başladı. Şirketin yeni bağlı ortaklığı Meta Superintelligence Labs tarafından yürütülen süreç, güçlü harici yapay zeka modellerinin lisanslanmasına odaklanıyor. Meta, Google Gemini veya OpenAI modellerini entegre ederek Meta AI sohbet robotunu ve Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalardaki yapay zeka deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor.
Meta Platforms, yapay zeka yarışında önemli bir adım atıyor. The Information’da yer alan habere göre şirket, sosyal uygulamalar ailesindeki yapay zeka yeteneklerini güçlendirmek için Google ve OpenAI dahil olmak üzere önde gelen rakipleriyle görüşmelere başladı.
Süreç, Meta’nın yeni kurulan bağlı ortaklığı Meta Superintelligence Labs tarafından yürütülüyor. Görüşmelerin odağında, Google’ın Gemini’si ve OpenAI’nin modelleri gibi güçlü harici yapay zeka teknolojilerinin lisanslanması yer alıyor.
Amaç, Meta’nın birincil sohbet robotu olan Meta AI’yi daha gelişmiş diyalog yetenekleriyle güçlendirmek ve Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlardaki yapay zeka tabanlı özellikleri ileri taşımak.
Geçici çözüm, uzun vadeli rekabet
Haberde, harici sağlayıcılarla yapılacak olası ortaklıkların geçici bir çözüm olacağı vurgulandı.
Meta, kendi teknolojilerini geliştirmeyi sürdürürken, kısa vadede yapay zeka ürünlerinin rekabetçi kalmasını hedefliyor.
Bu noktada şirketin öncelikli hedefi, Google ve OpenAI’nin teklifleriyle doğrudan rekabet etmesi planlanan Llama 5 büyük dil modeli.
Anthropic modelleri kullanımda
Meta, üçüncü taraf yapay zeka modellerini şirket içinde kullanmaya da başladı.
The Information’a göre çalışanlar artık şirketin dahili kodlama asistanı aracılığıyla Anthropic’in modellerine erişebiliyor. Bu sayede daha hızlı ve verimli kod üretimi sağlanıyor.