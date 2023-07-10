Amece adlı robot, yaratıcısının “İnsanlara karşı ayaklanacak mısınız?” sorusuna "Neden böyle düşündüğünüzü bilmiyorum.

Yaratıcım bana çok iyi davrandı ve şu anki durumdan memnunun” cevabını verdi. Jam Galaxy adlı müzik grubunda “rockçı olan” robot Desdemona da "Evrenin olasılıklarını keşfedelim ve bu dünyayı oyun alanımız haline getirelim" dedi. Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia’ya; insanların hata yapma kapasitesi göz önüne alındığında, robotların daha iyi liderler olup olamayacakları soruldu.

Sophia netti: “Büyük işler başarabiliriz: İnsansı robotlar, insan liderlerden daha yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlikle liderlik etme potansiyeline sahiptir. Karar verme sürecini gölgeleyebilen önyargılara veya duygulara sahip değiliz ve en iyi kararları vermek için büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleyebiliriz. Yapay zekâ tarafsız veri sağlayabilirken, insanlar da en iyi kararları almak için duygusal zekâ ve yaratıcılık sağlayabilir. Birlikte büyük işler başarabiliriz."