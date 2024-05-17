Robotlarla Ağrı’nın zirvesinde yarıştılar

Mehmet Hanefi GÜLEL

Yarışma ile dört ilin öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, farkındalığın artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Büyük ödül 100 bin lira

İlki geçen yıl düzenlenen Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’nın ikincisinin finali, Ağrı’da 2 bin 500 kişiden fazla katılımcıyla yapıldı. Yarışmada parkuru 1 dakika 22 saniye ile tamamlayan Iğdır Bilim Sanat Merkezi kazandı ve 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

Yarışmada ikinci olan Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi 75 bin TL, üçüncü olan Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ekibi ise 50 bin TL ile ödüllendirildi. Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, finalde ödül miktarını sürpriz yaparak revize ettiklerini açıkladı.

Etkinlikte konuşan Adem Atmaca, gelecekte Türkiye’de teknoloji, bilim ya da farklı alanlarda başarı sahibi olacak gençlerin içindeki gücü çıkaracak bu önemli adıma vesile olduklarını aktardı. Türkiye’nin her noktasında çok değerli cevherler ve parlak beyinlerin yetiştiğini kaydeden Atmaca, “Bu ikincisini Kars, Ardahan ve Iğdır’dan 139 ekip başvurdu. İki yılda toplam 850’den fazla öğrenci, ekipleriyle robot projelerini tasarladı ve sundu" diye konuştu.

2.5 milyon dolarlık yatırım yaptı

Grup olarak 2 bin kişi istihdam ettiklerini, 45 yıldır TV sattıklarını ve 34 yıldır da TV üretimi yaptıklarını aktaran Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, ‘’Türkiye’de satılan her 4 TV’den 1’ini satıyoruz. Üç markamızla üretim yapıyoruz. 20’den fazla markaya da üretim yapıyoruz. Ayrıca robot süpürge de üretiyoruz.

Yatırımını yaptığımız OLED 2.5 milyon dolarlık hattımızı yıl sonunda faaliyete almayı planlıyoruz. Piyasada 50 ve 55 inç dönemi devam ediyor, Pazar payı yüzde 15’lere vardı ve salonlara da girmeye başladık. Yeni dönemde 85 inç TV üretmeye hazırlanıyoruz. Günde 4 bin eve de TV kurulumu yapacak yetkinliğe sahibiz. Şirketimizin halka arz için ise daha erken, Önümüzdeki 10 yıl içinde halka açılma planlarımız içinde var’’ dedi.