Samsung Galaxy Watch 7: Yapay zekayla güçlendi! Sağlıklı yaşamda daha iddialı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Paris'teki Galaxy Unpacked'de giyilebilir yeni akıllı saat modelleri Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'yı duyurdu.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, giyilebilir cihaz portföylerine eklenen yeni ürünlerle kullanıcıların sağlıklarında ve zindeliklerinde kontrolü ellerine almalarını sağladıklarını belirtti.

Roh, "Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ile sunulan akıllı ölçüm, rehberlik ve içgörüler, kullanıcıların verileri anlamlı içgörülere dönüştürmesine yardımcı olacak ve genişletilmiş akıllı sağlık deneyiminde yepyeni bir çağ açacak" ifadelerini kullandı.

Özel fitness deneyimi

Samsung'un dijital fitness geliştirme vizyonunun merkezinde yer alan yeni ürünler kişiselleştirilmiş veri ölçümleri ve özel fitness deneyimleri sunarak, kullanıcıların günlük zindelik durumuna dair bütünsel bir yaklaşımla kendilerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlıyor.

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra, üzerindeki geliştirilmiş sensörleriyle kişisel sağlıklı yaşam hakkında doğru, detaylı ve ileri düzeyde bilgi sağlayarak Samsung'un dijital fitness geliştirme vizyonunu hayata geçirmeye yardımcı oluyor.

Yeni modeller, zindeliğe sade bir yaklaşım sunarak, bilekte rahatça takılıyken uyurken de zindelik izleme, takip ve kişiselleştirilmiş veri ölçümleri sağlıyor.