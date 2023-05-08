Samsung gerçeğe en yakın görüntü peşinde
Samsung Türkiye, 2023 model Neo QLED 8K ve QD-OLED televizyon serilerinin yeni modellerini ve oyun için özel geliştirilmiş Odyssey NEO ve Ark monitörlerini tanıttı. QN900C, 8K teknolojisinde öne çıkan modellerden.
Samsung, 2023 model Neo QLED 8K ve QD-OLED televizyonlarını tanıttı. Neo QLED 8K ve QD-OLED modellerinin yer aldığı ürün serileri, yenilikçi teknolojilerin daha kolay, stressiz, sezgisel ve insan yaşamına daha entegre hale getirilmesiyle kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine odaklanıyor. Gerçeğe en yakın görüntü kalitesinden sürükleyici ses özelliklerine uzanan bir yelpazede Samsung, Neo QLED 8K ile çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Yeni tanıtılan modellerden QN900C modeli, Samsung'un birinci sınıf Neo QLED 8K serisinin zirvesinde yer alırken, birinci sınıf TV kategorisinde öne çıkıyor. Auto HDR Remastering ve 8K AI yükseltme gibi çığır açan teknolojilerle QN900C, hem sektör uzmanlarını hem de eleştirmenleri etkiliyor.
Samsung, etkinlikte Nöral Quantum İşlemci 4K'nın algısal renk eşlemesiyle kusursuz renk doğruluğu sunan ve Samsung OLED TV teknolojisini "Dünyanın Pantone Onaylı İlk HDR OLED teknolojisi" haline getiren 2023 Samsung OLED serisini de tanıttı. Samsung OLED teknolojisi, mükemmel kontrast ve renk ifadesiyle gerçek siyah renk ve şaşırtıcı ölçüde doğal görüntüler sunuyor. S95C, Samsung'un geliştirdiği Sonsuz Tasarım özelliğine sahip. S90C modelinin LaserSlim tasarımıysa incelikli metal kaplamasıyla göze hitap ediyor. Samsung, ayrıca Neo QLED 8K serisine 98 inçlik bir model ekleyerek gerçek sinema deneyimi ölçeğinde kusursuz renk ve gerçeğe yakın ayrıntı sunuyor. Dolby Atmos ve Q-Symphony 3.0 teknlojileri ise mükemmel ses özellikleri de sağlıyor.
Yedi yıldır bir numara
Son 17 yıldır global TV pazarının lideri konumunda olan Samsung, Türkiye’de de son yedi yıldır bir numaralı televizyon markası. Türkiye’de 2022 yılı son çeyreğinde toplam televizyon pazarı sadece yüzde beş büyüme kaydederken Samsung Türkiye’nin bu alandaki büyümesi ise yüzde 15’e ulaştı. Pazar payı ise yüzde 29 oldu.
Tüketici, tüm dünyada, ilgisini üst segment televizyonlara yöneltirken Türkiye’deki durumu Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy şöyle özetliyor; “55 inç ve üstü ürünlerde yüzde 38’lik, 65 inç ve üstü ürünlerde yüzde 48’lik, 75 inç ve üstü ürünlerde ise yüzde 69’luk pazar payıyla lider konumundayız. Premium TV alanında da benzer bir tablo söz konusu. 1.500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 69’luk, 2.500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 75’lik pazar payıyla liderliğimizi sürdürüyoruz.”