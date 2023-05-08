Samsung gerçeğe en yakın görüntü peşinde

Samsung, 2023 mo­del Neo QLED 8K ve QD-OLED televizyon­larını tanıttı. Neo QLED 8K ve QD-OLED modellerinin yer aldığı ürün serileri, yeni­likçi teknolojilerin daha ko­lay, stressiz, sezgisel ve insan yaşamına daha entegre ha­le getirilmesiyle kullanıcı de­neyiminin iyileştirilmesine odaklanıyor. Gerçeğe en yakın görüntü kalitesinden sürük­leyici ses özelliklerine uzanan bir yelpazede Samsung, Neo QLED 8K ile çıtayı bir kez da­ha yükseltiyor. Yeni tanıtılan modellerden QN900C modeli, Samsung'un birinci sınıf Neo QLED 8K serisinin zirvesin­de yer alırken, birinci sınıf TV kategorisinde öne çıkıyor. Au­to HDR Remastering ve 8K AI yükseltme gibi çığır açan tek­nolojilerle QN900C, hem sek­tör uzmanlarını hem de eleş­tirmenleri etkiliyor.

Samsung, etkinlikte Nöral Quantum İşlemci 4K'nın algı­sal renk eşlemesiyle kusursuz renk doğruluğu sunan ve Sam­sung OLED TV teknolojisini "Dünyanın Pantone Onaylı İlk HDR OLED teknolojisi" haline getiren 2023 Samsung OLED serisini de tanıttı. Samsung OLED teknolojisi, mükem­mel kontrast ve renk ifadesiyle gerçek siyah renk ve şaşırtıcı ölçüde doğal görüntüler sunu­yor. S95C, Samsung'un geliş­tirdiği Sonsuz Tasarım özel­liğine sahip. S90C modelinin LaserSlim tasarımıysa ince­likli metal kaplamasıyla göze hitap ediyor. Samsung, ayrıca Neo QLED 8K serisine 98 inç­lik bir model ekleyerek gerçek sinema deneyimi ölçeğinde kusursuz renk ve gerçeğe ya­kın ayrıntı sunuyor. Dolby At­mos ve Q-Symphony 3.0 tekn­lojileri ise mükemmel ses özel­likleri de sağlıyor.

Yedi yıldır bir numara

Son 17 yıldır global TV pazarının lideri konumunda olan Samsung, Türkiye’de de son yedi yıldır bir numaralı televizyon markası. Türkiye’de 2022 yılı son çeyreğinde toplam televizyon pazarı sadece yüzde beş büyüme kaydederken Samsung Türkiye’nin bu alandaki büyümesi ise yüzde 15’e ulaştı. Pazar payı ise yüzde 29 oldu.

Tüketici, tüm dünyada, ilgisini üst segment televizyonlara yöneltirken Türkiye’deki durumu Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy şöyle özetliyor; “55 inç ve üstü ürünlerde yüzde 38’lik, 65 inç ve üstü ürünlerde yüzde 48’lik, 75 inç ve üstü ürünlerde ise yüzde 69’luk pazar payıyla lider konumundayız. Premium TV alanında da benzer bir tablo söz konusu. 1.500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 69’luk, 2.500 dolar ve üstü TV’lerde yüzde 75’lik pazar payıyla liderliğimizi sürdürüyoruz.”