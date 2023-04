Samsung, pazar payıyla 17 yıldır global TV lideri oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu veriler, Informa Tech LLC şirketi tarafından 2022’nin son çeyreğinde yayımlanan TV Sets Spotlight/TV Sets Merket Tracker raporuna dayanıyor.

Raporda, dünya çapında üreticiler tarafından bizzat paylaşılan yıllık satış adedi/ciro rakamları yer alıyor. Premium ve üst düzey izleme deneyimi sunan TV ve ekran serilerine öncelik veren Samsung, özellikle Neo QLED serisi gibi ürün ve teknolojilerle TV sektöründeki liderliğini sürdürüyor.

Omdia’nın araştırmasına konu olan verilere bakıldığında Samsung, 2022 yılında QLED ve Neo QLED TV satışlarında 9 milyon 650 bin adetlik bir satış rakamı yakaladı.

Neo QLED ve QLED serilerinin, 2017'de gerçekleşen lansmanından bu yana Samsung toplam 35 milyon satış adedine ulaştı.

Samsung ayrıca, 2022'de ultra geniş ekran TV pazarının da lideri oldu. 2022 yılında 75 inç ve üzeri TV'lerde pazar payını yüzde 36,1, 80 inç ve üzeri TV'lerdeki pazar payını ise yüzde 42,9 olarak açıklayan şirket, 2 bin 500 dolar üzeri fiyat etiketine sahip premium TV kategorisinde ise yüzde 48,6 ile en büyük pazar payına sahip bulunuyor.

Şirket, TV pazarındaki 17 yıllık liderliğini kullanıcı odaklı tasarımlarının yanı sıra her yeni cihazla birlikte daha da iyileşen kullanıcı deneyimleri sayesinde sürdürüyor. Samsung’un ilk kez 2006 yılında piyasaya sunduğu Bordeaux TV, incelikli tasarım çizgisine ve hafif bir yapıya sahip LCD TV’lerin yaygınlaşmasını sağladı.

Samsung, Lifestyle TV serisi gibi yeni kategorilerde de ön saflarda yer almaya devam ediyor. Şirket, 2016 yılında The Serif'in ikonik tasarımıyla yeniliklerine devam ederken, The Frame, The Sero, The Terrace, The Premiere ve The Freestyle gibi kullanıcı deneyimini bir üst boyuta taşıyan inovasyonlar geliştirmeye devam etti.

Samsung, 2023 yılında kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanan teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Samsung, SmartThings ekosistemi sayesinde birden fazla cihaz arasındaki entegrasyon ve bağlantı özelliklerini daha da kusursuz hale getirmeye odaklanıyor.

Güvenlik özellikleri ise Samsung dünyasında en büyük öncelik olarak önemini korumaya devam ediyor. Samsung TV kullanıcıları, kişiselleştirme özelliğini her geçen gün artıran ürünler sayesinde ekranlarını tamamen kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre kullanabiliyor.

"Markamızın globalde yakaladığı bu başarıdan büyük mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, markanın globalde yakaladığı bu başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Gürsoy, şunları kaydetti:

"Samsung olarak televizyon endüstrisindeki en iyiye ulaşma motivasyonumuzu, yüksek teknoloji, benzersiz tasarım ve tüketici odaklı kullanım kolaylığı sağlayan akıllı özellikler ile gerçekleştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu güçlü iddiamızı, bağımsız araştırma şirketlerinin verileriyle kanıtlamak bizi ayrıca mutlu ediyor. 17 yıl boyunca aralıksız sürdürdüğümüz pazar liderliği, kullanıcılarımızın ürünlerimize duyduğu sadakat ve güvenle mümkün oldu. Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Birimi olarak global bu başarıyı Türkiye’de de 8 yıldır aralıksız cirosal pazar lideri olarak devam ettirmekteyiz."