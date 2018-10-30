Samsung’tan ‘Hayata İz Bırak’ çağrısı
Samsung Electronics Türkiye, yeni telefonu Galaxy Note9 için hazırladığı reklam kampanyası ile hayatında engellerle karşılaşan herkesi o engelleri yıkmaya çağırıyor.
#hayataizbırak mottosuyla yola çıkan Samsung Electronics, başkalarına ilham kaynağı olacak başarılar elde etmek isteyen insanlara seslenerek, Galaxy Note9’un yüksek performansı sayesinde başarıya giden yoldaki engellerin kalkmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
3 filmden oluşan kampanyanın ilk filminde, bir kurumsal firma çalışanının, çalıştığı şirketi zor durumdan kurtarma hikayesi anlatılırken, diğer iki filmde kendi hayalini gerçekleştirmek isteyen bir girişimci adayı ile çalıştığı tasarım şirketinde kanıtlamak isteyen bir tasarımcının iç dünyaları ve başarı hikayeleri aktarılıyor.