Samsung'un yeni deneyim mağazası İstanbul İstinyePark'ta açıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mağazanın açılışı için düzenlenen etkinliğe Samsung Electronics Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Philip Choi, Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Tüketici Elektroniği İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ve çok sayıda yönetici katıldı.

İki kattan oluşan ve 350 metrekare büyüklüğe sahip mağazada, tüm ürün gruplarının yanı sıra "Çoklu Bölüm Deneyim Alanı" olarak adlandırılan alan da bulunuyor.

Samsung'un mobil ürünler, aksesuar, TV, beyaz eşya ve monitör olmak üzere tüm ürün gruplarının satışa sunulduğu mağazanın üst katında ise bir deneyim alanı yer alıyor. Bu deneyim alanında Samsung'un geleceğin ev teknolojileri vizyonu olarak tanıttığı SmartThings dünyası yaşatılıyor. SmartThings özelliği sayesinde tüm evin tek bir noktadan yönetilebildiği, birbiriyle entegre bir sistem deneyimi ziyaretçilerle buluşuyor.

Kullanıcılara yeni teknolojileri deneyimleme imkanının sunulduğu mağazada, gelecek dönemde özel tanıtımların ve eğitimlerin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Mağaza yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada, Samsung Electronics Türkiye'nin, yıllardır teknolojiye yön veren bir şirket olarak tüketici deneyimine son derece önem verdiği belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Müşterilerimizin kendilerini özel hissedecekleri bir ortamda ürünlerimizi rahat bir şekilde deneyimlemelerine özen gösteriyoruz. Bu nedenle mağaza yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Mağazalarımızın metrekare ve sayılarını artırma hedefimiz doğrultusunda İstinyePark'ta yeni mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Yeni mağazamızla birlikte 2023'ün geri kalan döneminde de birçok ürün grubumuzda pazar liderliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."