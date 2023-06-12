Sanal gerçekliği Apple kurtarabilir mi?

Apple, hafta başında ABD genel merkezinde düzenlediği etkinlikte yeni ürün ve hizmetlerini kamuoyuna duyurdu. Beklenildiği üzere VisionPro ismini verdiği hibrit gerçeklik ürününü de lanse etti. Ancak, piyasaya sunulan ürün, son kullanıcılara yönelik bir ürün değil. Daha önce Google’ın, Google Glass isimli gözlüğü gibi profesyonellere ve geliştiricilere yönelik tanıtılan bir ürün. Teknoloji şirketleri, ar-ge departmanları, profesyoneller bu ürünü kullanarak ileriye yönelik olarak bu teknolojiyi kullanarak biz son kullanıcılar için bazı ürün ve servisler geliştirecekler.

Uluslararası araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC) verilerine göre, Arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin satışı yılın ilk çeyreğinde ciddi kayba uğradı. IDC, toplam AR/VR cihaz pazarının yıllık yüzde yüzde 54,4 düştüğünü ve sevk edilen cihazların neredeyse tamamının yüzde 96,2'sinin VR cihazlar olduğunu raporluyor. İlk beş AR/VR kulaklık üreticisi arasında Meta, Sony’e ciddi bir pazar kaybetmesine rağmen yüzde 47,8 payla liderliğini sürdürdü. Sony PSVR 2 ürünüyle yüzde 35,9 paya ulaştı. ByteDance (Pico), yeni ürünler ve yeni pazarlar sayesinde geçen yıl yüzde 4,4 olan payını bu yıl yüze 6,1'e çıkarmayı başardı.

DPVR ve HTC ise yüzde ikiden düşük paylarına rağmen ilk beş içinde yer aldı. VR gözlükleri (kullanıcının görüşünü engelleyenler) şu anda genel pazara hakimken, AR gözlükleri (görünür veya yarı şeffaf ekranlı), yıldan yıla yüzde 12,6 artışla ilk çeyrekte sağlam bir büyüme yaşadı. Pazar, bağlı cihazlar için harici ekran görevi gören Nreal (artık Xreal) gibi basit cihazlar tarafından yönlendirildi. Ancak, ileriki dönemlerde Apple’ın VisionPro ürününün açacağı yol ile bu pazarda ciddi değişimlerin gelmesi de mümkün.