SANKO Holding, TEKNOFEST 2025'te Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın yürütücülüğünü üstleniyor

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, 6. defa dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in paydaşları arasında yer alacak.

17–21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek festivalde SANKO Holding, 2020 yılından bu yana yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile sürdürülebilirlik temalı yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Yarışma iki kategoride gerçekleşecek

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması; yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ve çevre bilincinin toplumda yaygınlaşmasını amaçlayan projelere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ve mezunların başvuruları kabul edildi.

Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanımını sağlayan, küresel ısınmayı engellemeye çalışan, toplumsal yaşamı kolaylaştıran ve yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler sunan proje fikirlerinin hayata geçirilmesinin desteklendiği yarışma, “Çevre Teknolojileri” ve “Enerji Teknolojileri” olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Ön değerlendirmeler sonucunda finale kalan takımlar, geliştirdikleri projeleri İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yer alan festival alanında jüri karşısında sunacak, kazananlar düzenlenecek törende ödüllerini alacak.