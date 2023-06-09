Savunmada 'milli teknoloji hamlesi'ne devam

Başkanlık görevini İsmail Demir'den devralan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ilk mesajında, savunma sanayisi ekosistemini büyütmeyi ve geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Savunma sanayisinin çok büyük bir aile olduğuna işaret eden Görgün, vakıf şirketleri, KOBİ'ler, akademi, devlet kurumlarının milli teknolojiler yolunda çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Yeni dönemde güvenlik güçlerinin caydırıcılığını artırmak ve sürdürülebilir refah artışı için savunma sanayisi teknolojisindeki atılımlar sürdürülecek. Yerli ve milli savunma sanayisi ile yenilikçi ve çığır açan teknolojilere yatırım yapmaya devam edilecek ve yerlileşme oranı artırılacak.

Savunmada gündem yoğun

-Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşuna hazırlanacak.

-HÜRJET’in 2025'teki ilk teslimat hazırlıkları tamamlanacak.

-İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk uçuşunu bu yıl yapacak.

-Bayraktar KIZILELMA'ya mühimmat entegrasyonu yapılacak.

-Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU’dan ilk uçuşunu yapacak.

-F-16'lara yerli-milli Elektronik Harp Podu entegre edilecek.

-AESA Burun Radarı Bayraktar AKINCI'ya ve F-16'lara entegre edilecek.

-Genel maksat helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimatları gerçekleştirilecek.

-İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA hizmete alınacak.

-İ Sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İSTANBUL göreve başlayacak.

-Yeni tip denizaltıların ilki PİRİ REİS hizmete alınacak.

-Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi SİPER hizmete girecek.

-BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzelerinin ilk teslimatı yapılacak.

-Yerli motorlu VURAN zırhlı araçların ilk teslimatı yapılacak.

-Erken ihbar radar sistemi ERALP envantere alınacak.

-Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi MERT envantere alınacak.

-Türksat 6A Haberleşme Uydusu uzaya gönderilecek.

-KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı envantere girecek