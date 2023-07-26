Savunmanın yeni yıldızları görücüye çıktı

Dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’23), Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleri gövde gösterisi yaptı.

Yerli ve milli silahlı drone

Sarsılmaz ve Asis Guard işbirliğiyle geliştirilen SAR 15T entegre silahlı drone Songar, IDEF’23’te yerini aldı. Tasarımdan üretime, yazılımdan silah sistemine kadar tamamen Türk mühendislerin imzasını taşıyan Songar, Yer Kontrol İstasyonu’nun yanı sıra (GCS) rota planlama özelliğiyle otonom uçuş da gerçekleştirebiliyor.

Roketsan’dan kızılötesi arayıcı

Roketsan, 7 yeni ürünü ilk kez sergiledi. Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS’ın menzili daha da arttırılmış versiyonu UMTAS GM, SİHA’lar ve mini akıllı mühimmat ürün ailesinin Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) başlıklı versiyonları MAM-L IIR, MAM-T IIR fuarda yerini aldı. Öte yandan uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, havadan karaya balistik süpersonik füze İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC’nin yeni geliştirilen versiyonu KMC-U IDEF’23’te sergilendi.

Denizaltı zırh çeliği sahnede

Türkiye’nin ilk ve tek yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, yeni zırh çeliği Protection 360T’yi fuarda sahneye çıkardı. Miilux OY, ürün gamına eklemek için çalışmalar yürüttüğü yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile denizaltı inşa çeliğini de etkinlikte ziyaretçiler ile buluşturdu. Uluslararası standartlara uyumlu Protection 360T’nin, özellikle yurt içi savunma sanayiinin ihtiyacını karşılaması hedeflenirken, yurt dışı pazarında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

ASELSAN’ın 200 yeni ürün sergiledi

ASELSAN, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında gövde gösterisi yaptı. Fuar kapsamında 200 yeni ürün ve sistemi ilk kez vitrinde yer alan ASELSAN, deniz, hava, hava savunma, sınır-sahil güvenlik, haberleşme, elektronik harp, elektro-optik ve silah sistemlerinde özgün mühendislik çözümleriyle geliştirilen 500’e yakın ürünüyle gövde gösterisi yaptı.

Tehditlere karşı GÖKSUR

Gemisavar füzeleri, silahlı-silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra eden ASELSAN GÖKSUR, fuarda yerini aldı. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mermi, Çoklu Hedef Önleme Kabiliyeti, Müstakilen ve/veya Platforma Entegre Çalışabilme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm ve Yüksek Tek Atım Önleme Olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

İnsansız silahta iddialı

Orta kalibre toplar ve insansız silah sistemlerinin iddialı oyuncularından CANiK, fuarda en yeni ve en güçlü ürünlerini dünyaya sergiledi. Türkiye’nin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB’nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3’ü ilk defa görücüye çıkardı. CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “IDEF’te 50’den fazla ülke ile toplantı planladık. Ayrıca bazı sistemler ve ürünlerde direkt siparişler bekliyoruz. Şu an Afrika ülkelerinden ve Orta Doğu ülkelerinden önemli görüşmeler yaptık. Siparişe bağlanacak” dedi.