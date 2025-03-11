Sony, oyunlarında yapay zeka NPC'ler için harekete geçti! İlk testler sızdırıldı
Sony, PlayStation oyunlarında yapay zeka destekli karakterler geliştirmeye başladı. Şirketin ileri teknoloji ekibi, Horizon Forbidden West oyunundaki Aloy karakterinin yapay zeka destekli bir prototipini oluşturdu. Sızdırılan bir videoya göre, bu AI destekli karakter oyuncularla sesli olarak etkileşim kurabiliyor. Sony, projede OpenAI'nin Whisper modeli, GPT-4 ve Llama 3 gibi yapay zeka sistemlerini kullanıyor. Şimdilik bir teknoloji demosu olarak görülen yapay zeka destekli oyun karakterleri, PlayStation oyunlarının geleceğinde devrim yaratabilir.
Sony, PlayStation oyunlarında yapay zeka destekli karakterler geliştirmek için yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şirketin ileri teknoloji ekibi, Horizon Forbidden West oyunundaki ana karakter Aloy’un yapay zeka destekli bir prototipini geliştirdi.
Sony'nin bu projesi, bir ihbarcının The Verge ile paylaştığı dahili bir video sayesinde ortaya çıktı. Ancak video, Sony Interactive Entertainment’ın telif hakkı politikaları nedeniyle kısa sürede YouTube’dan kaldırıldı.
Yapay zeka destekli Aloy, oyuncularla sesli olarak etkileşim kurabiliyor
Sızdırılan videoda, Sony Interactive Entertainment yazılım direktörü Sharwin Raghoebardajal, yapay zeka destekli Aloy’un oyuncularla sesli olarak etkileşim kurabildiğini gösterdi. Görüntülerde, Aloy’un yapay zeka tarafından sentezlenmiş bir ses ve yüz animasyonları ile oyuncuların sorularına canlı bir şekilde yanıt verdiği görüldü.
Raghoebardajal, bu yapay zeka modelinin Guerrilla Games iş birliğiyle geliştirildiğini ve yalnızca teknolojinin olanaklarını sergilemek amacıyla hazırlandığını belirtti.
Sony, yapay zeka teknolojilerinde gelişmiş sistemler kullanıyor
Yapay zeka destekli Aloy’un çalışması için birden fazla ileri düzey teknoloji entegre edildi:
Konuşma tanıma için: OpenAI’nin Whisper modeli
Karar verme ve konuşma üretimi için: GPT-4 ve Llama 3
Ses sentezi için: Sony’nin Duygusal Ses Sentezi (EVS) sistemi
Yüz animasyonları için: Mockingbird teknolojisi
Prototipin şu an için bilgisayar ortamında test edildiği, ancak Sony'nin bazı bölümlerini PlayStation 5 üzerinde düşük sistem yükü ile çalıştırmayı denediği bildirildi.
Sony, bu projeyi ilk olarak bir yıl önce dahili olarak tanıttı ve Kasım ayında Tokyo’da düzenlenen Sony Teknoloji Değişim Fuarı’nda (STEF) daha gelişmiş bir versiyonunu kapalı kapılar ardında sergiledi.
PlayStation oyunlarında yapay zeka dönemi başlıyor mu?
Sony yetkilileri, yapay zeka destekli Aloy’un şimdilik yalnızca bir teknoloji demosu olduğunu ve henüz oyunlara entegre edilip edilmeyeceğine dair kesin bir karar alınmadığını vurguladı.
Bu yeni yapay zeka teknolojisinin PlayStation oyunlarında nasıl bir yer edineceği, oyunculara nasıl bir deneyim sunacağı ve seslendirme sanatçıları ile oyun geliştiricileri üzerindeki etkileri henüz netleşmiş değil. Sony’nin gelecekte yapay zeka destekli karakterleri oyunlarına dahil edip etmeyeceği, ilerleyen dönemde daha fazla açıklamayla netlik kazanacak.