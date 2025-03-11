Sony, oyunlarında yapay zeka NPC'ler için harekete geçti! İlk testler sızdırıldı

Sony, PlayStation oyunlarında yapay zeka destekli karakterler geliştirmek için yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şirketin ileri teknoloji ekibi, Horizon Forbidden West oyunundaki ana karakter Aloy’un yapay zeka destekli bir prototipini geliştirdi.

Sony'nin bu projesi, bir ihbarcının The Verge ile paylaştığı dahili bir video sayesinde ortaya çıktı. Ancak video, Sony Interactive Entertainment’ın telif hakkı politikaları nedeniyle kısa sürede YouTube’dan kaldırıldı.

Yapay zeka destekli Aloy, oyuncularla sesli olarak etkileşim kurabiliyor

Sızdırılan videoda, Sony Interactive Entertainment yazılım direktörü Sharwin Raghoebardajal, yapay zeka destekli Aloy’un oyuncularla sesli olarak etkileşim kurabildiğini gösterdi. Görüntülerde, Aloy’un yapay zeka tarafından sentezlenmiş bir ses ve yüz animasyonları ile oyuncuların sorularına canlı bir şekilde yanıt verdiği görüldü.

Raghoebardajal, bu yapay zeka modelinin Guerrilla Games iş birliğiyle geliştirildiğini ve yalnızca teknolojinin olanaklarını sergilemek amacıyla hazırlandığını belirtti.

Sony, yapay zeka teknolojilerinde gelişmiş sistemler kullanıyor

Yapay zeka destekli Aloy’un çalışması için birden fazla ileri düzey teknoloji entegre edildi:

Konuşma tanıma için: OpenAI’nin Whisper modeli

Karar verme ve konuşma üretimi için: GPT-4 ve Llama 3

Ses sentezi için: Sony’nin Duygusal Ses Sentezi (EVS) sistemi

Yüz animasyonları için: Mockingbird teknolojisi

Prototipin şu an için bilgisayar ortamında test edildiği, ancak Sony'nin bazı bölümlerini PlayStation 5 üzerinde düşük sistem yükü ile çalıştırmayı denediği bildirildi.

Sony, bu projeyi ilk olarak bir yıl önce dahili olarak tanıttı ve Kasım ayında Tokyo’da düzenlenen Sony Teknoloji Değişim Fuarı’nda (STEF) daha gelişmiş bir versiyonunu kapalı kapılar ardında sergiledi.

PlayStation oyunlarında yapay zeka dönemi başlıyor mu?

Sony yetkilileri, yapay zeka destekli Aloy’un şimdilik yalnızca bir teknoloji demosu olduğunu ve henüz oyunlara entegre edilip edilmeyeceğine dair kesin bir karar alınmadığını vurguladı.

Bu yeni yapay zeka teknolojisinin PlayStation oyunlarında nasıl bir yer edineceği, oyunculara nasıl bir deneyim sunacağı ve seslendirme sanatçıları ile oyun geliştiricileri üzerindeki etkileri henüz netleşmiş değil. Sony’nin gelecekte yapay zeka destekli karakterleri oyunlarına dahil edip etmeyeceği, ilerleyen dönemde daha fazla açıklamayla netlik kazanacak.