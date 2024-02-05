Sosyal medya kullanıcı sayısı 5 milyar sınırını geçti

Nüfusun yüzde 66.2’si yani 5.35 milyar kişi internet kullanıcısıyken sosyal ağlardaki toplam kullanıcı kimliği sayısı da 5.04 milyara ulaştı. Nüfusunun neredeyse üçte ikisi sosyal medya platformlarını aktif kullanıyor.

DataReportal'ın Meltwater ve We Are Social ortaklığıyla hazırladığı Dijital 2024 isimli son rapor, sosyal medya kullanımından çevrimiçi zamana, platform tercihlerinden içerik tüketimine kadar dijitalin mevcut ve gelecekteki durumunu anlamamıza yardımcı olabilecek zengin veri ve öngörüleri ortaya koyuyor.

Toplamı 550 sayfayı geçen rapordan ilginç veriler şöyle: Raporun en etkileyici başlıklarından biri, sosyal medya kullanımının dünya genelinde 5 milyar kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora ulaşması; bu da dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisinin artık sosyal medya platformlarında aktif olduğu anlamına geliyor. Bu, geçen yıla göre yüzde 8'lik bir artışla 370 milyon yeni kullanıcının eklenmesi anlamına geliyor.

YouTube Facebook’u geçti

Rapor ayrıca Facebook'un artık dünyanın en sevilen sosyal medya platformu olmadığını, aylık aktif kullanıcı sayısında YouTube'un gerisinde kaldığını da ortaya koyuyor. YouTube'un şu anda 2,6 milyar kullanıcısı var, onu 2,5 milyarla Facebook, 2,1 milyarla WhatsApp, 1,6 milyarla Instagram ve 1,3 milyarla TikTok takip ediyor.

Tiktok, geçtiğimiz yıl aktif kullanıcı sayısını neredeyse iki katına çıkartırken 689 milyon kullanıcıdan 1.3 milyar kullanıcıya ulaştı. Ancak, Twitter, yeni adıyla X, özellikle Elon Musk’ın değişik uygulamaları sonrasında 353 milyon aktif kullanıcıdan 211 milyon aktif kullanıcıya geriledi.

7 saat 11 dakika çevrimiçiyiz

Rapordan elde edilen bir diğer dikkat çekici bulgu ise insanların tüm cihazlarda günde ortalama 7 saat 11 dakika ile her zamankinden daha fazla çevrimiçi zaman geçirmesi. Bu, geçen yıla göre 16 dakikalık bir artış anlamına geliyor ve ayda neredeyse iki gün daha çevrimiçi geçirilen süreye denk geliyor.

Rapor aynı zamanda çevrimiçi geçirilen süreyi cihaz türüne göre de ayırıyor; cep telefonlarının toplam çevrimiçi sürenin yarısından fazlasını (yüzde 54) oluşturduğunu, bunu dizüstü ve masaüstü bilgisayarların (yüzde 28), tabletlerin (yüzde 9), akıllı TV'lerin (yüzde 9) takip ettiğini gösteriyor. Ancak farklı pazarlarda farklı cihaz yaygınlığı veya tercihi seviyeleri olabileceğinden bu rakamlar ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Hindistan'da çevrimiçi sürenin hakimi cep telefonları (yüzde79) olurken, Almanya'da dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar daha popüler (yüzde 43)

Facebook reklam rekortmeni

Aktif kullanıcı sayısında YouTube, Facebook’u geçmiş olsa da reklam geliri anlamında Facebook hala açık ara lider. Küresel dijital reklam harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 423 milyar dolara ulaşırken sosyal medya reklam harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla toplam dijital reklam harcamalarının 165 milyar dolarını oluşturdu. Facebook, 2023'te 94 milyar dolarlık reklam geliriyle en büyük sosyal medya reklam platformu oldu onu 28 milyar dolar ile YouTube ve reklam gelirini neredeyse ikiye katlayan TikTok 12 milyar dolarla takip etti.

Zamanın çoğu sosyal medya ve arama motorlarında

Rapor aynı zamanda, SimilarWeb'den alınan verilere dayanarak insanların çevrimiçi ortamda ne yaptıklarını da ortaya koyuyor. Arama motorları ve Sosyal Medya, yüzde 10’un üzerinde zamanımızı alırken video izleme, e-ticaret, haber ve oyun bunları takip ediyor.

-Arama motorları (toplam çevrimiçi zamanın yüzde 10,5'i)

-Sosyal medya (yüzde 10,3)

-Video akışı (yüzde 9,8)

- E-ticaret (yüzde 7,6)

-Haber ve medya (yüzde 6,9)

-Oyun (yüzde 4,8)

-Yetişkinlere yönelik içerik (yüzde 4,5)

-Eğitici (yüzde 3,1)

- Finans (yüzde 2,9)

- Seyahat (yüzde 2,1)