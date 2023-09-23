SpaceX Türkçe bilen personel arıyor

Amerikalı iş insanı Elon Musk’ın uydu internet hizmeti Starlink'in, Türkiye’de kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor. Konu son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta Musk ile yaptığı görüşmede gündeme gelmişti. Erdoğan-Musk görüşmesinden sonra Starlink hizmetini sunan SpaceX şirketi, Türkiye’de operasyonlara başlamak için resmi talepte bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından gerekli izinlerin kısa sürede çıkması bekleniyor.

Türkçe bilen personel aranıyor

Türkiye operasyonları için ilan açan şirket, müşteri destek sorumlusu arıyor. İlanda görev tanımı, "Müşterilere donanım veya yazılım sorunları için teknik destek sağlamak." olarak belirtildi. En az lise diploması ve bir yıl deneyim aranan pozisyona başvurabilmek için ABD’de çalışma vizesine sahip olmak şart. Açılan ilanda işe kabul edilenlere saatlik 22 dolardan 24,5 dolara maaş verileceği belirtildi.