Spotify'dan iPhone'lar için yeni özellik

iPhone kullanıcıları halihazırda Spotify widget’larını kullanabiliyordu. Ancak bu iOS işletim sisteminin varsayılan özelliklerinden biriydi ve temel seviyede kullanım sunuyordu.

shiftdelete.net'ten Emir Yasin Bolat'ın haberine göre iPhone kullanıcılarından gelen istekler doğrultusunda Spotify harekete geçti.

Platform, dün itibariyle widget desteği sunmaya başladı. Artık iPhone’un kilit ekranına Spotify widget’ı eklenebiliyor.

Bu widget sayesinde tek bir dokunuş ile şarkı değişebiliyor, aynı zamanda da ses seviyesi kontrol edebilebiliyor.

Ayrıca üzerine tıklayarak, Spotify uygulamasına da giriş yapılabiliyor. Yeni widget’ın küçük ve büyük boyutlu iki seçeneği bulunuyor.