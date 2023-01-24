Starlink'in hizmet haritası güncellendi: Türkiye'ye geliyor

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e ait olan Starlink, dünya yörüngesindeki binlerce uydu üzerinden internet bağlantısı sunuyor. Şu anda ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde mevcut olan Starlink, daha önce Türkiye için hizmet vereceği tarihi 2023’e ertelemişti ve kısa süre sonra da bu tarihi belirsiz olarak değiştirmişti.

shiftdelete.com'un haberine göre şirket haritasını güncelledi. Buna göre Starlink, Türkiye’de 2024 yılında hizmet vermeye başlayacak.

Şirket, yurtdışında 499 dolara kurulum hizmeti sunuyor. Servisin aylık ücreti ise 99 dolar. Eğer Türkiye için dolar kuru üzerinden bir fiyatlandırma yapılırsa, kurulum ücreti 10 bin TL, aylık ücreti ise 1 bin 900 TL civarlarında olabilir.

Starlink, birçok ülkede geniş bant indirme hızlarını geride bıraktı. Hizmet, ABD’de 4. çeyrekte 104.97 Mbps indirme hızına ulaştı.